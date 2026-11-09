Querétaro vs Puebla jugaron en actividad de la Jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, donde los de la Franja se llevaron la victoria por 2-0.

Después del resultado en la Jornada 16, Querétaro se ubica en el lugar 12 con 20 puntos.

Puebla, por su parte, se quedó con 19 unidades en la posición 13 del Apertura 2026.

Marcador final: Querétaro 0-2 Puebla

Querétaro vs Puebla: así se definió el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

Querétaro vs Puebla se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Querétaro con la necesidad de subir posiciones en la tabla general, mientras Puebla en busca de no quedar en los últimos lugares del Apertura 2026 de la Liga MX.

Así fueron los goles del partido Querétaro vs Puebla:

Minuto 9: Gol de Kevin Velasco (Puebla)

Minuto 36: Gol de Omar Moreno (Puebla)

¿Cuándo vuelven a jugar Querétaro y Puebla en la Liga MX?

Querétaro y Puebla volverán a la actividad en la Jornada 7 y 17, respectivamente en la Liga MX, en el Apertura 2026.

Querétaro visita a Rayados el 14 de noviembre en partido de la Jornada 7, mientras que Puebla enfrenta al San Luis el 20 del mismo mes.