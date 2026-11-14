Portugal cayó goleada 1-4 ante Dinamarca en el Estadio Municipal de Braga, en lo que fue el primer partido oficial de la selección lusa tras el retiro de Cristiano Ronaldo.

El partido de la Jornada 5 de la Nations League terminó con el invicto de Portugal, y coincidió con el inicio de la era de la selección lusa sin CR7.

Pese a la derrota, Portugal es líder del Grupo D con 12 puntos y tiene asegurado su boleto a los cuartos de final, pero deber sumar un punto en su visita a Gales para amarrar el primer lugar.

En tanto, Dinamarca alcanzó 9 unidades en el segundo puesto y decidirá su futuro en el sector en la última fecha cuando reciba a Noruega.

Dinamarca fue contundente ante Portugal (Luis Vieira / AP Photo/Luis Vieira)

Así fue la derrota de Portugal sin Cristiano Ronaldo

Dinamarca dominó por completo el partido ante Portugal, que sin Cristiano Ronaldo, lució con distracciones defensivas desde el primer tiempo.

Pierre-Emile Højbjerg al minuto 43 abrió el marcador a favor de Dinamarca; mientras que, Rasmus Højlund aumentó la ventaja con goles a los 50′ y 57′.

El partido se fue de un solo lado y Portugal no alcanzó a recuperarse en el marcador, por el contrario, Joachim Andersen amplió la ventaja a 0-4.

Ya en tiempo de compensación, Bernardo Silva acortó distancias para Portugal, que no pudo sacudirse la primera derrota tras la renuncia de Cristiano Ronaldo en la selección lusa.

Homenaje a Cristiano Ronaldo en el Portugal vs Dinamarca

El partido en el que Portugal perdió el invicto en la Nations League, ya sin Cristiano Ronaldo en la cancha. estuvo enmarcada por el tributo a CR7.

Cristiano anunció su retiro de la selección el pasado 5 de noviembre con un legado histórico de 146 goles en 234 partidos.

Como reconocimiento, la federación de Portugal cambió la forma en la que escribe el número 7 para rendir homenaje al recientemente retirado Cristiano Ronaldo.