Hace unos días, en SDP Noticias , Verónica Malo Guzmán dio a conocer una noticia interesante: que “Lorenzo Córdova Vianello (expresidente del INE) habría ganado el Premio Paidós de ensayo 2027, según información que pude recabar. La editorial hará público el fallo en enero, en Barcelona”.

Paidós es un sello de Planeta, grupo editorial de origen catalán —hoy con sede en Madrid— presidido por un personaje de gran poder ligado a la derecha española, José Creuheras.

Leo hoy algo todavía más interesante en la prensa de España, específicamente en Mongolia, revista humorística bastante progresista, que sería en aquel país el equivalente de El Chamuco de México.

Cito enseguida lo que dice Mongolia sobre las relaciones con la derecha española del jefe de Planeta, el grupo que otorga el Premio Paidós de ensayo, de reciente creación, que recibiría Córdova en enero:

“ Planeta, líder en un segmento único . Es emotivo que Isabel Díaz Ayuso se haya decidido a escribir un libro, Íntimo, pero ninguna confidencia iguala la relevancia de que sea Planeta la editorial que lo publica, un hecho que no parece despertar ningún interés informativo a pesar de lo importante que fue para la casa editora que una de las primeras decisiones de Ayuso después de llegar a la presidencia fuera precisamente desatascar su gran y lucrativo proyecto universitario en la Comunidad de Madrid”.

“No estaría de más conocer los emolumentos por tan magna obra, ni que fuera solo para sepultar las maledicencias de los envidiosos, que seguro son los mismos que pusieron el grito en el cielo al enterarse de que el hombre fuerte del grupo editorial, José Creuheras, pidió un brindis para Alberto Núñez Feijóo al grito de ‘¡Por el futuro presidente del gobierno!’ . Y también las ganancias de tantísimos políticos, jueces y fiscales que comparten la alegría de ver publicados sus libros en esta editorial, que solo se mueve por la pasión por la literatura y el ensayo y no tiene rival en este segmento tan especializado de libros de gente con poder de ayudarte”.

José Creuheras inició su trayectoria en Grupo Planeta en 1984 y fue nombrado presidente de la empresa en 2015. Es cercano a la derecha política y mediática española: ha sido consejero del diario La Razón, propiedad de Planeta, y preside Atresmedia, de la que Planeta es el principal accionista.

El brindis por el candidato de la derecha en las próximas elecciones generales españolas, Alberto Núñez Feijóo, lo documentó el principal diario de Barcelona, La Vanguardia:

“El 19 de septiembre, se celebró el enlace de los hijos de dos importantes empresarios catalanes, José Creuheras, presidente del grupo editorial y mediático Planeta (Antena 3, La Sexta, La Razón), y Xavier Pujol, presidente de la empresa de componentes del automóvil Ficosa”.

“Tras la ceremonia religiosa, en Torroella de Montgrí (Baix Empordà)…, los asistentes acudieron a una finca propiedad del padre de la novia en Ermedàs. Allí, bajo una enorme carpa, más de 600 personas participaron en el banquete”.

“Entre el segundo plato y el postre…, el padre del novio protagonizó un ejercicio de transparencia profesional y política poco usual. Creuheras, micrófono en mano… quiso celebrar a alguno de sus integrantes. Allí estaban Ana Botín, la presidenta de Santander y su esposo, Guillermo Morenés; Ángel Corcóstegui, durante años uno de los máximos dirigentes de ese banco y ahora financiero con su propia sociedad; Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, y no por nombrarlo al final menos importante, Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP”.

“Creuheras agradeció a Botín la ayuda de su banco, sus créditos… Y a continuación presentó a Feijóo como el protagonista de un inminente cambio de ciclo político en España: ‘El futuro presidente del gobierno español’. En ese instante, un par de integrantes de la mesa se puso en pie y, aplaudiendo, comenzó a corear ‘presidente, presidente’…”.

La derecha española reunida en esa boda del hijo del presidente de Planeta, cercano a Isabel Díaz Ayuso y a Alberto Núñez Feijóo, es la que premiaría en enero a Lorenzo Córdova, uno de los cabecillas de la revuelta de la derecha mexicana, no muy fuerte por fortuna, que tanto combate, generalmente con mentiras, calumnias y hasta insultos, a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Córdova pasó de ser elogiado por las cámaras empresariales gringas al apapacho de la derecha de España.

El País y otro premio para incrementar su influencia en México

Mongolia también se pregunta si Prisa “¿sueña con Sheinbaum?”. Este es el grupo empresarial que controla El País y en el que tiene mucha influencia el Banco Santander de Ana Botín. Ya no es ese periódico, tan necesitado de apoyo de los grandes grupos financieros, un referente progresista.

¿Qué significa que El País “sueñe con Sheinbaum”? Lo interpreto como que ese diario madrileño pretende incrementar sus propios negocios y los de Prisa en México.

La creación del Premio El País América este 2026, y el hecho de haberlo otorgado al magnate Carlos Slim, parecen dirigidos a fortalecer en México la presencia de ese diario y del grupo de negocios que lo sostiene.

A Mongolia le parece por lo menos simpático “este frenesí de Prisa por crear premios dirigidos al mundo económico”. El grupo patrocina también el primer Premio Cinco Días al Ejecutivo del Ibex 35 del Año.

Una explicación para quienes en México no estén familiarizados con la grilla financiera española. Cinco Días es el diario de negocios del Grupo Prisa. Y el Ibex 35 es el principal índice bursátil de España, en el que están empresas muy grandes —algunas muy conocidas en México, no siempre por su buen comportamiento—, como Inditex (ropa Zara), Iberdrola (eléctrica en cuya filial estadounidense fue consejero Felipe Calderón), Santander (en líos judiciales que apuntan a un gran escándalo en nuestro país), BBVA (antes Bancomer), Telefónica (Movistar), Repsol (gasolineras), Indra (tecnología de las casetas de las autopistas mexicanas y del Metrobús de la CDMX) y Atresmedia (controlada por Planeta y dueña de Antena 3, la televisora donde nació La casa de papel, serie sobre un tema que le debe resultar bien conocido a la derecha española y a la mexicana: unos bandidos superinteligentes).

Si en México nos apantallamos y nos creemos que tienen casi el nivel del Nobel unos premios españoles de tercera división de reciente creación —el Paidós de ensayo lleva apenas dos ediciones, el de El País América acaba de nacer y el del Ibex 35 es también de este 2026—, mereceremos que se nos califique de entreguistas .

Y lo peor: ni siquiera entreguistas a la principal potencia del mundo, Estados Unidos, que tenemos al lado, sino a una economía europea que ocupa el lugar 14 mundial por su PIB, de acuerdo con el FMI. Según esa misma fuente, México tiene el sitio 13; o sea, les ganamos, por la mínima, sí, aunque un solo gol de diferencia es suficiente para, con objetividad, no dejarnos impresionar de más por una nación que queremos y admiramos por mil motivos, pero a la que ya no debemos permitir que nos acompleje con sus empresas, como ocurrió en el pasado y tantas veces denunció la izquierda de AMLO y Sheinbaum hoy en el poder.