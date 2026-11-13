Tigres vs Pumas definen la primera serie de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Sábado 14 de noviembre a las 17 horas, por FOX One.
- Partido: Tigres vs Pumas
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One
Tigres ganó 3-2 el partido de ida a Pumas, por lo que le basta mantener esa ventaja en el global para avanzar a las semifinales de la Liga Femenil.
El empate global le daría el pase a Tigres, por lo que Pumas requiere de vencer por dos goles de diferencia a las Amazonas para seguir en la competencia del Apertura 2026.
Tigres vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?
El sábado 14 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs Pumas.
Tigres vs Pumas: Horario del partido de la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA
Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Tigres vs Pumas de la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.
Tigres vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?
El partido Tigres vs Pumas podrá verse a través de la señale de FOX One.
- Partido: Tigres vs Pumas
- Fase: Cuartos de final | partido de vuelta
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One