Tigres vs Pumas definen la primera serie de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA. Sábado 14 de noviembre a las 17 horas, por FOX One.

Partido: Tigres vs Pumas

Fase: Cuartos de final | partido de vuelta

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 14 de noviembre de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

Tigres ganó 3-2 el partido de ida a Pumas, por lo que le basta mantener esa ventaja en el global para avanzar a las semifinales de la Liga Femenil.

El empate global le daría el pase a Tigres, por lo que Pumas requiere de vencer por dos goles de diferencia a las Amazonas para seguir en la competencia del Apertura 2026.

Tigres sacó ventaja ante Pumas en la ida de cuartos de la Liga Femenil BBVA. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Tigres vs Pumas: ¿Cuándo ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El sábado 14 de noviembre de 2026 arranca la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA con el partido Tigres vs Pumas.

Tigres vs Pumas: Horario del partido de la vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA

Será a las 17 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Tigres vs Pumas de la vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Tigres vs Pumas: ¿Dónde ver el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Femenil BBVA?

El partido Tigres vs Pumas podrá verse a través de la señale de FOX One.