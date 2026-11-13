El proyecto de la Desaladora Marina Palmira ha generado el rechazo de la población en Baja California Sur y de activistas por el medio ambiente, ante lo cual esperan el apoyo ciudadano para pronunciarse en contra ante la Secretaría de Medio Ambiente y Resursos Naturales (Semarnat).

Una de las principales razones es que la Desaladora Marina Palmira es un riesgo para la especies marinas como el tiburón ballena, tortugas, delfines y más, bajo la idea de abastecer de agua dulce al complejo turístico e inmobiliario Proyecto Palmira.

“Este proyecto se llama Desaladora Marina Palmira y lo quieren construir aquí, en el hogar del tiburón ballena en la bahia de La Paz” Colectivo BSsicletos

Desaladora Marina Palmira pone en riesgo el hogar del tiburón ballena en La Paz

Las denuncias que han generado el rechazo, basadas en el Proyecto Palmira, es que se pretende sacar 34 pipas diarias de agua y devolver 19 pipas con salmuera y posibles químicos.

La concentración de sales no solo afectaría a las grandes especies y modificaría el ph del agua, sino además arrastraría larvas, huevos y organismos marinos diminutos, explicaron integrantes del colectivo BCsicletos.

La principal crítica es que no se puede favorecer un proyecto privado a costa del medio ambiente y la supervivencia de las especies marinas.

Se señala a la empresa Club de Yates de Palmira Sa de CV de ser la promotora del proyecto Desaladora Marina Palmira.

Piden rechazar la Desaladora Marina Palmira en La Paz en página de la Semarnat

Existe una consulta pública que concluiría el 18 de noviembre a fin de que la ciudadanía conozca la propuesta y presente observaciones.

El Proyecto Desaladora Marina Palmira se encuentra en evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El colectivo BCsicletos hizo un llamado a la ciudadanía a rechazar el proyecto, solo tienes que buscar el micrositio de Proyecto de Alto Impacto Ambiental Vigentes en la página oficial de la Semarnat y subir el escrito de observaciones con tus datos, el cual puedes descargar en las redes sociales del mencionado colectivo.