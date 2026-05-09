Rayadas vs Pachuca juegan en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de Monterrey, 3-1 sobre las Tuzas, en la cancha del Estadio BBVA.

Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, Rayadas vs Pachuca.

Rayadas vs Pachuca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, Rayadas vs Pachuca es victoria 3-1 para las locales en el Estado BBVA de la Sultana del Norte.

Pronóstico: Rayadas 3-1 Pachuca

Es decir que el marcador global terminaría 3-3 y Rayadas obtendría el pase a la Final de la Liga MX Femenil por mejor posición en la clasificación general.

Rayadas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Pachuca, en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares

Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas

Delanteras: Lucía García y Alice Soto

Charlyn Corral hizo el gol de Pachuca que tiene en la lona a Rayadas (MEXSPORT / Ulises Naranjo)

Pachuca

Portera: Esthefanny Barrera

Defensas: Ohale Osinachi, Kenti Robles, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira

Mediocampistas: Berenice Ibarra, Abril Fregoso, Natalia Mauleón y Marcia García

Delanteras: Nina Nicosia y Charlyn Corral

Rayadas vs Pachuca: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil

Rayadas vs Pachuca juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 10 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX y YouTube.