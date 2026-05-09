Rayadas vs Pachuca juegan en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del juego es victoria de Monterrey, 3-1 sobre las Tuzas, en la cancha del Estadio BBVA.
Conoce las posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil, Rayadas vs Pachuca.
Rayadas vs Pachuca: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, Rayadas vs Pachuca es victoria 3-1 para las locales en el Estado BBVA de la Sultana del Norte.
Pronóstico: Rayadas 3-1 Pachuca
Es decir que el marcador global terminaría 3-3 y Rayadas obtendría el pase a la Final de la Liga MX Femenil por mejor posición en la clasificación general.
Rayadas vs Pachuca: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido Rayadas vs Pachuca, en la vuelta de las semifinales de la Liga MX Femenil.
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Daniel Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares
- Mediocampistas: Diana García, Marcela Restrepo, Christina Burkenroad y Valeria Vargas
- Delanteras: Lucía García y Alice Soto
Pachuca
- Portera: Esthefanny Barrera
- Defensas: Ohale Osinachi, Kenti Robles, Yirleidis Quejada y Andrea Pereira
- Mediocampistas: Berenice Ibarra, Abril Fregoso, Natalia Mauleón y Marcia García
- Delanteras: Nina Nicosia y Charlyn Corral
Rayadas vs Pachuca: Día, hora y canal para ver el partido de la Liga MX Femenil
Rayadas vs Pachuca juegan en semifinales de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 10 de mayo de 2026 y será transmitido por ViX y YouTube.
- Partido: Rayadas vs Pachuca
- Fase: Vuelta semifinales
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026
- Horario: 18:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: ViX y YouTube