David Faitelson explotó en pleno programa contra Hugo Sánchez el pasado jueves 2 de junio entorno a la Selección Mexicana y la derrota que sufrió en contra de la Selección de Uruguay.

David Faitelson encendió los ánimos en la mesa de análisis de ESPN al confrontar a Hugo Sánchez mientras debatían sobre el rendimiento de los futbolistas de la Selección Mexicana.

Faitelson pidió que ‘El Macho’ fuera crítico con los jugadores, pero el ex seleccionado nacional se negó a emitir un juicio negativo sobre los mismos y señaló que el periodista solo buscó aumentar el rating del programa.

Las palabras de Hugo Sánchez molestaron a David Faitelson, quien contestó enfurecido: “A mí me vale madre el rating y las redes sociales. Que te quede bien claro, a mí no me importa eso.”

Una vez que se calmaron los ánimos, el análisis continuó para sacar conclusiones del bajo desempeño del conjunto dirigido por Gerardo Martino en los últimos meses.

Momento exacto en qué David Faitelson y Hugo Sánchez se pelean y David dice “A mí me valen madre el rating y las redes sociales” JAJAJAJAJA ¡VIVA EL AÑO DEL MUNDIAL! pic.twitter.com/VrnQ75QOyu — Lego (@enriquelego2) June 3, 2022

Selección Mexicana: ¿A qué se debe el bajo rendimiento del Tri en los últimos juegos?

La Selección Mexicana ha tenido una baja en su rendimiento en los últimos juegos que ha disputado rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Hasta los mejores jugadores del equipo se han contagiado de esta baja de juego que Gerardo Martino y compañía no han podido solucionar a falta de unos meses para Qatar 2022.

En ataque, Raúl Jiménez ha intentado suplir la calidad con el esfuerzo, pero no ha sido suficiente para poder superar los retos que se le han presentado al Tri.

En defensa, no hay una pareja de centrales todavía que le den solvencia al conjunto mexicano, y el desempeño de los laterales no ha sido el óptimo.

Por último, la media cancha se ve fácilmente superada contra equipos con mucha calidad en el medio sector.

Selección Mexicana (Cristian de Marchena / Cristian de Marchena)

Selección Mexicana: Datos del siguiente partido

Selección Mexicana vs Selección de Ecuador | Domingo 5 de junio a las 18:30 hrs. | Soldier Field

