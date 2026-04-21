Chivas vs Toluca en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil. El partido es el viernes 24 de abril de 2026 y será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi a las 19:06 horas.

Partido: Chivas vs Toluca

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas vs Toluca: A qué hora ver el partido de la Liga MX Femenil

Chivas vs Toluca juegan el viernes 24 de abril en partido de la Jornada 17 de la Liga MX Femenil, en punto de las 19:06 horas, tiempo del centro de México.

Chivas vs Toluca: ¿Dónde ver el partido de la Liga MX Femenil?

El Chivas vs Toluca será transmitido por Amazon Prime Video, FOX One y Tubi desde el Estadio Akron.

Partido: Chivas vs Toluca

Fase: Jornada 17

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Viernes 24 de abril de 2026

Horario: 19:06 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Akron

Transmisión: Prime Video, FOX One y Tubi

Chivas en la Liga MX Femenil (Luis Fernando Toris / Luis Fernando Toris)

¿Cómo llegan Chivas y Toluca a la Jornada 17 de la Liga MX Femenil?

Chivas y Toluca se enfrentan en la Jornada 17 de la Liga MX Femenil con la clasificación en sus manos para la Liguilla.

Con 33 puntos, Chivas se ubica en el quinto lugar rumbo a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Toluca suma 32 unidades, así que un triunfo en Guadalajara le daría una mejor posición para encarar la Liguilla.