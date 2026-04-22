Julio César Chávez Jr. regresa al ring ante Jhon Caicedo. La pelea de box es el sábado 25 de abril por Canal 7 desde las 23 horas.

Pelea: Julio César Chávez Jr. vs Jhon Caicedo

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Reynosa, Tamaulipas

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

Julio César Chávez Jr. vs Jhon Caicedo: A qué hora ver la pelea de hijo de la leyenda del boxeo

El regreso de Julio César Chávez Jr. está pactado para el sábado 25 de abril en pelea vs Jhon Caicedo que subirá al ring a las 23 horas.

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Julio César Chávez Jr. vs Jhon Caicedo: ¿Dónde ver la pelea de hijo de la leyenda del boxeo?

El Canal 7 de TV Azteca transmitirá la pelea del hijo de Julio César Chávez vs Jhon Caicedo

Pelea: Julio César Chávez Jr. vs Jhon Caicedo

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 23 horas, tiempo del centro de México

Sede: Reynosa, Tamaulipas

Transmisión: Canal 7 de TV Azteca

¿Cómo llega Julio César Chávez Jr. a la pelea ante Jhon Caicedo?

Julio César Chávez Jr. se impuso por nocaut al argentino Ángel Sacco en la Arena Potosí, desde San Luis Potosí, el sábado 24 de enero de 2026.

Dicha victoria fue la primera del año del hijo de la leyenda del boxeo tras una serie de polémicas que incluyeron su detención en Estados Unidos.

“Fue un calentamiento para poder seguir en el box. Me gustaría pelear toda mi vida, pero por lo menos unos 2, 3 años más” Julio César Chávez Jr.

Este es el récord profesional de Julio César Chávez Jr.

55 victorias

8 derrotas

1 empate



