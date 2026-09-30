Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, será operado este jueves 1 de octubre de 2026 debido a una fractura por estrés en la tibia de su pierna derecha, informó el club merengue.

A través de un breve comunicado, el Real Madrid confirmó la baja de Asencio, quien recientemente enfrentó algunos problemas personales lejos de las canchas.

“Nuestro jugador Raúl Asencio será sometido mañana a una intervención quirúrgica a causa de una fractura por estrés en la tibia de la pierna derecha” Real Madrid

José Mourinho suma varias bajas por lesión en el Real Madrid (especial)

Raúl Asencio no pudo evitar entrar al quirófano

El Real Madrid hizo oficial que el cuerpo técnico del equipo liderado por José Mourinho, en acuerdo con Raúl Asencio, decidieron que el defensa entre al quirófano tras un tratamiento conservador que no evitó los dolores que arrastraba el jugador desde la temporada pasada.

Raúl Asencio no suma minutos con el Real Madrid en la actual temporada, aunque en los tres partidos más recientes ya había salido a la banca de suplentes.

Raúl Asencio se perdería el resto del año tras ser operado (@asencio / Instagram)

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Asencio con el Real Madrid?

El tiempo estimado de recuperación de Raúl Asencio tras ser operado, será entre dos y cuatro meses, por lo que lo más probable es que vuelva con el Real Madrid hasta el 2027.

Con el Real Madrid sumido en un inicio de temporada de altibajos, en la que la zona de la defensa se ha visto especialmente vulnerable, la baja de Asencio incrementa los problemas.