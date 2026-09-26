Kylian Mabppé, quien salió por una lesión del partido de Francia en la Nations League, podría estar de baja hasta 12 días de acuerdo al reporte médico publicado este sábado 26 de septiembre por el Real Madrid.

Mbappé dejó la concentración de Francia que juega la Nations League, para reportarse con el Real Madrid, que de inmediato le hizo una revisión a fondo arrojando el siguiente diagnóstico.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos de Real Madrid se le ha diagnosticado una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Pendiente de evolución” Real Madrid

Lesión y tiempo de recuperación de Kylian Mbappé

Una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda es la lesión que sufrió Kylian Mbappé.

Se trata de una lesión que ocurre cuando la articulación se dobla forzadamente hacia atrás, más allá de su límite o rango de movimiento normal.

La cápsula posterior sufre una distensión o esguince, y en atletas de alto rendimiento como Mbappé, suele clasificarse como una lesión de leve a moderada que estima un periodo de recuperación de 10 a 12 días.

¿Cómo fue la lesión de Kylian Mbappé?

Kylian Mbappé salió cojeando pocos instantes después de marcar para Francia en una victoria 1-0 como visitante ante Turquía en la Nations League este viernes 25 de septiembre.

Pero poco después de anotar su gol 67 con Francia, Mbappé se sentó en el césped e hizo una mueca mientras se frotaba la zona alrededor de la rodilla izquierda.

Al respecto, Zinedine Zidane, entrenador de Francia compartió su preocupación.