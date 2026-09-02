Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, fue condenado por un juez de Gran Canaria a pagar una multa de más de 14 mil euros y a no poder conducir durante ocho meses tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo a un primer reporte de Atlántico Hoy, y tras confirmarse la información con fuentes cercanas al jugador, Raúl Asencio reconoció los hechos en un juicio rápido celebrado el pasado 19 de agosto.

Asencio aceptó la condena que solicitaba para él la Fiscalía y expresó su arrepentimiento.

¿Por qué fue condenado Raúl Asencio?

Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid, dio una tasa de 0,90 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, casi cuatro veces el máximo permitido para los conductores generales, lo cual provocó su condena.

El futbolista no fue parte de algún accidente vial, pero fue detenido en uno de los controles preventivos que la policía local y la Guardia Civil realizan durante las noches de mayor actividad en el sur de Gran Canaria.

Asencio fue interceptado el 16 de agosto a la 6.30 horas cuando conducía un Porsche Macan GTS.

En las dos pruebas de alcoholemia que se le hicieron, el jugador dio tasas positivas de 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire expirado, que superan por mucho el límite legal

Raúl Asencio enfrenta juicio por difundir video íntimos

La condena de Raúl Asencio por conducir bajo los efectos de alcohol, llega a unas horas de que comparezca ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria por otra acusación.

Se trata del juicio por el caso del vídeo sexual que presuntamente grabaron en 2023 en el sur de la isla tres excompañeros suyos de la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García.

Asencio espera quedar libre si las dos mujeres que acusan confirmen que le perdonan por haber mostrado esas imágenes a otra persona cuando las recibió en su teléfono.