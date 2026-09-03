Raúl Asencio, defensa del Real Madrid rompió el silencio a través de un comunicado tras ser absuelto del delito de revelación de secretos al compartir un video.

“Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO” Raúl Asencio, defensa del Real Madrid

En el extenso texto, Asencio comentó que había llegado el momento de compartir algunas palabras sobre lo vivido.

“Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara” Raúl Asencio, defensa del Real Madrid

El futbolista dijo entender y respetar el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar, pero recordó que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica.

Raúl Asencio estuvo en riesgo de ir a prisión (@asencio / Instagram)

Raúl Asencio siempre confió en la justicia

Raúl Asencio aseguró que siempre confió en que la justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio.

“Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí. No quiero quedarme con el ruido ni con los momentos difíciles” Raúl Asencio, defensa del Real Madrid

Asencio se arrepiente de conducir bajo los efectos del alcohol

Raúl Asencio tocó también el tema de la condena recibida recientemente por conducir bajo los efectos del alcohol.

Se mostró arrepentido de lo ocurrido y asumió su responsabilidad. “Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir”.

Al respecto, su entrenador en el Real Madrid, José Mourinho, advirtió que se le ha abierto un expediente disciplinario, situación que Asencio aceptó y señaló que lo único que le queda es trabajar y demostrar en la cancha.