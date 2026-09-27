Gilberto Mora continúa llamando la atención del futbol europeo y ahora su nombre aparece en el radar del Real Madrid.

De acuerdo con información publicada por Diario AS, el conjunto merengue tiene “absolutamente monitorizado” al joven mediocampista de Xolos de Tijuana, aunque por el momento se trata únicamente de seguimiento e interés, sin que exista una negociación o acuerdo entre las partes.

El futbolista mexicano, con apenas 17 años, se ha convertido en uno de los talentos jóvenes más observados desde Europa gracias a su irrupción en la Liga MX y sus actuaciones con la Selección Mexicana.

Relación entre representante de Gilberto Mora y Real Madrid podrían facilitar el fichaje

Uno de los factores que podría facilitar un eventual acercamiento entre el Real Madrid y Gilberto Mora es la relación que mantiene el club español con Rafaela Pimenta, representante del jugador.

Sin embargo, cualquier movimiento dependería de futuras negociaciones, pues actualmente el interés del conjunto blanco se mantiene en una etapa de seguimiento.

La actuación más reciente de Gilberto Mora llegó con la Selección Mexicana. Frente a Colombia, el mediocampista consiguió su primer gol con el equipo nacional y escribió una nueva página en la historia del Tricolor.

Gilberto Mora despierta el interés del Real Madrid. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Con 17 años y 347 días, Gilberto Mora se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Selección Mexicana.

Gilberto Mora deberá seguir brillando en la Liga MX

Por ahora, el futuro de Gilberto Mora permanece ligado a Tijuana y no existe un acuerdo con el Real Madrid.

Sin embargo, su evolución mantiene al futbolista mexicano bajo observación de algunos de los clubes más importantes del continente, mientras continúa construyendo una trayectoria que apenas comienza.