Rafael Márquez aún no gana un partido como entrenador de la Selección Mexicana, pero se siente seguro en el banquillo tricolor tras la derrota en la ida de cuartos de final de la Nations League.

El estratega de México necesita lograr su primer triunfo con el Tricolor este martes 17 de noviembre ante Jamaica, para avanzar a las semifinales de la Nations League, y confiado declaró que se sigue viendo en la selección.

Seguiré trabajando e intentando, aquí y donde sea. Tengo muchas ganas y motivación de seguir aportando, y me sigo viendo en la Selección" Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana

México perdió ante Jamaica en la ida de cuartos de final de la Nations League (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

Rafa Márquez confía en que vendrán buenos resultados para la Selección Mexicana

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Nations League, México vs Jamaica, podría ser un parteaguas para Rafael Márquez como entrenador del Tricolor.

México está obligado a ganar a Jamaica en la cancha del Estadio BBVA y Márquez confía en que el resultado favorable se conseguirá.

Quizá no es lo mejor, pero creo que pueden venir mejores cosas, creo que lo que sigue es que vengan cosas mejores. Mi mentalidad es resiliencia, resistencia, persistir, insistir y no desistir" Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana

Rafa Márquez acepta la presión como entrenador de México

Rafael Márquez acepta que ante Jamaica la obligación de México es ganar, pues otro resultado incrementaría la presión, una presión a la que dice estar acostumbrado.

Ha trascendido que uno de los compromisos establecidos en el contrato de Márquez con el Tri, es alcanzar la final de la Nations League, pero el pase a semifinales está en riesgo.

En ese sentido, conseguir su primer triunfo como entrenador de México, sería muy especial Rafael Márquez, quien analiza cambios para encarar el partido ante Jamaica.