Chucky Lozano se convirtió en baja de último momento con la Selección Mexicana para el partido ante Estados Unidos.

La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informó a través de un comunicado que, durante el entrenamiento del día de ayer (viernes), Chucky Lozano sintió una molestia en el tercio distal de los isquiotibiales izquierdos.

Al respecto, este sábado 3 de octubre se le realizó una resonancia magnética al delantero, la cual confirmó una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo.

En ese sentido, Chucky Lozano quedó descartado para el partido México vs Estados Unidos.

Comunicado de la baja de Chucky Lozano (@miseleccionmx)

Chucky Lozano dejará la concentración de la Selección Mexicana

Debido a la lesión que sufrió, Chucky Lozano dejará este domingo 4 de octubre la concentración de la Selección Mexicana para continuar el proceso de recuperación en su equipo, LA Galaxy de la MLS.

Chucky Lozano se une a las bajas de César Montes y Alan Cervantes en la Selección Mexicana durante esta Fecha FIFA.

Chucky Lozano solo jugó ante Colombia en esta Fecha FIFA (Adrian Macias / Adrian Macias)

Chucky Lozano reapareció con la Selección Mexicana

Después de estar fuera de las convocatorias de la Selección Mexicana por varios meses, Chucky Lozano fue convocado por Rafael Márquez para la actual Fecha FIFA.

Lozano jugó poco más de 60 minutos en el empate 1-1 ante Colombia, mientras que no vio acción en la igualada con Perú.