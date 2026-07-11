Rafael Márquez comenzó su etapa como Director Técnico de la Selección Mexicana entre cuestionamientos, luego de que evitó responder a reporteros durante su salida del aeropuerto de la Ciudad de México.

El episodio ocurrió un día después de que fuera ratificado al frente del Tri, cuando un periodista intentó obtener declaraciones sobre su nombramiento antes de viajar rumbo a España.

La actitud del exfutbolista generó comentarios entre periodistas deportivos, quienes compararon su comportamiento con el de Javier Aguirre, reconocido por mantener una relación cercana y directa con los medios.

Rafael Márquez inicia una nueva era con la Selección Mexicana (Eduardo Díaz)

Periodistas comparan el estilo de Rafael Márquez con Javier Aguirre

El encuentro entre Rafael Márquez y Javier Aguirre provocó reacciones de comunicadores, quienes consideraron que el nuevo entrenador desaprovechó una oportunidad para establecer un primer acercamiento con la prensa nacional.

Alejandro Gómez afirmó que Márquez “no le aprendió nada” a Aguirre sobre el manejo mediático, mientras Carlos Ponce de León pidió al menos una respuesta breve.

Heriberto Murrieta también cuestionó la actitud del estratega y señaló que un comentario corto habría sido suficiente para evitar un inicio complicado ante los medios.

Rafael Márquez y Javier Aguirre (Carlos Ramirez / Carlos Ramirez)

Durante su gestión con la Selección Mexicana, Javier Aguirre destacó por ofrecer respuestas directas, mantener buen humor y construir una relación cercana con periodistas nacionales e internacionales.

Como futbolista y entrenador, Rafael Márquez se ha caracterizado por un perfil reservado, liderazgo sereno y escasa exposición pública , rasgos que también trasladó a su faceta técnica.

Pese a críticas de la prensa, usuarios en redes sociales defendieron al entrenador al considerar que el reportero de FOX ONE invadió su espacio al acercarle excesivamente la cámara.

El debate dividió opiniones entre quienes criticaron la falta de declaraciones del técnico, y quienes consideraron inapropiada la forma en que se realizó la entrevista improvisada.