Pachuca vs Toluca se encontraron en la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA, con resultado 1-2 favorable a las Diablas.

Después del resultado en el Estadio Hidalgo en la Jornada 10, Pachuca suma 10 puntos en el sexto lugar del Grupo B.

Toluca, por su parte, se quedó con 21 puntos y se ubicó en el tercer lugar del Grupo A a en el Apertura 2026.

Marcador final: Pachuca 1-2 Toluca.

Pachuca vs Toluca: así se definió el partido de la Jornada 10 de la Liga Femenil BBVA

Pachuca salió con el afán de lograr una victoria, con el objetivo de acercarse a los primeros puestos del Grupo B de la Liga Femenil BBVA.

En el Grupo A, Toluca necesitaba el triunfo para seguir con aspiraciones en la Liga Femenil BBVA.

Así fueron los goles del partido Pachuca vs Toluca:

Minuto 20: Gol de Sonia Vázquez (Toluca)

Minuto 46: Gol de Ella Ryan Sanchez Stickel (Pachuca)

Minuto 53: Gol de Eugenie Le Sommer (Toluca)

¿Cuándo vuelven a jugar Pachuca y Toluca en la Liga Femenil BBVA

Pachuca visita en la Jornada 11 al América, en partido programado para jugarse el 18 de octubre.

Toluca recibe al Santos en la Jornada 11 de la Liga Femenil BBVA, el 19 de octubre.