Bayern Múnich vs Bodo/Glimt disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 4-0 en la cancha del Allianz Arena.

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League

El pronóstico del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt es victoria merengue por 4-0 en la Jornada 1 de la Champions League.

Pronóstico: Bayern Múnich 4-0 Bodo/Glimt.

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League

Estas son las posibles alineaciones del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.

Bayern Múnich

Portero: Manuel Neuer

Defensas: Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Alphonso Davies y Konrad Laimer

Centrocampistas: Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Michael Olise

Delanteros: Harry Kane y Serge Gnabry

Bodo/Glimt

Portero: Nikita Haikin

Defensas: Fredrik Sjøvold, Odin L. Bjørtuft, Jostein Gundersen y Fredrik André Bjørkan

Mediocampistas: Håkon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet

Delanteros: Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen y Jens Petter Hauge

Hora y canal del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en La Liga

Bayern Múnich vs Bodo/Glimt juegan en la Jornada 1 de la Champions League: jueves 10 de septiembre, 13 horas, transmisión por Fox One.