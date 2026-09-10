Bayern Múnich vs Bodo/Glimt disputan la Jornada 1 de la Champions League. El pronóstico es 4-0 en la cancha del Allianz Arena.
Bayern Múnich vs Bodo/Glimt: Pronóstico del partido de la Jornada 1 de la Champions League
El pronóstico del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt es victoria merengue por 4-0 en la Jornada 1 de la Champions League.
Pronóstico: Bayern Múnich 4-0 Bodo/Glimt.
Bayern Múnich vs Bodo/Glimt: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 1 de la Champions League
Estas son las posibles alineaciones del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt, que se jugará en la Jornada 1 de la Champions League.
Bayern Múnich
- Portero: Manuel Neuer
- Defensas: Dayot Upamecano, Min-jae Kim, Alphonso Davies y Konrad Laimer
- Centrocampistas: Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Michael Olise
- Delanteros: Harry Kane y Serge Gnabry
Bodo/Glimt
- Portero: Nikita Haikin
- Defensas: Fredrik Sjøvold, Odin L. Bjørtuft, Jostein Gundersen y Fredrik André Bjørkan
- Mediocampistas: Håkon Evjen, Patrick Berg y Sondre Brunstad Fet
- Delanteros: Ole Didrik Blomberg, Andreas Helmersen y Jens Petter Hauge
Hora y canal del partido Bayern Múnich vs Bodo/Glimt en La Liga
Bayern Múnich vs Bodo/Glimt juegan en la Jornada 1 de la Champions League: jueves 10 de septiembre, 13 horas, transmisión por Fox One.
- Partido: Bayern Múnich vs Bodo/Glimt
- Fase: Jornada 1
- Torneo: Champions League
- Fecha: Jueves 10 de septiembre de 2026
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Allianz Arena
- Transmisión: Fox One