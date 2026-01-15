Sigue la actividad de la Copa del Rey y ahora fue el turno del FC Barcelona, equipo que visitó al Racing de Santander para luchar por el pase a la siguiente ronda del torneo copero del futbol español.

El FC Barcelona era el amplio favorito para llevarse el triunfo; sin embargo, no se podía descartar una sorpresa como la que pasó con el Real Madrid, que cayó ante el modesto Albacete.

Aún así, el cuadro culé sí cumplió con el objetivo, al vencer 2-0 al Racing de Santander con goles de Ferrán Torres al minuto 66 y de Lamine Yamal al 90+5.

Resultado: Racing de Santander 0-2 FC Barcelona

FC Barcelona vence al Racing de Santander y avanza en la Copa del Rey

A diferencia del Real Madrid, el FC Barcelona de Lamine Yamal sí avanzó a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer por la mínima al Racing de Santander, histórico equipo que hoy está en la segunda división de España.

El único tanto fue obra de Ferran Torres, al minuto 66, luego de un soberbio pase de Fermín López que lo dejó solo contra el portero, ante el que definió de gran manera.

Ferran Torres with a huge goal for Barcelona in the Copa del Rey 😱



What a ball from Fermin Lopez! pic.twitter.com/eGS9EOrOO9 — ESPN FC (@ESPNFC) January 15, 2026

El Racing de Santander cambió el chip y buscó el tanto del empate, uno que había conseguido hasta en dos ocasiones, mismas que fue anulado por claros fuera de lugar.

El partido terminó y el FC Barcelona se llevó el triunfo para acceder a la siguiente ronda de la Copa del Rey, torneo del cual son los actuales monarcas.

¿Cuándo vuelve a jugar el FC Barcelona?

Después de su triunfo en la Copa del Rey, el FC Barcelona vuelve a la actividad el fin de semana, específicamente el día domingo 18 de enero cuando visite a la Real Sociedad de San Sebastián.

Al momento, el Barça marcha como líder de LaLiga (con 4 puntos de ventaja sobre Real Madrid), ya está en cuartos de final de Copa del Rey y es decimoquinto en la tabla general de la Champions League.