El FC Barcelona llegó a la Supercopa de España como el campeón de la Copa del Rey y de LaLiga. Ambas se las ganó al Real Madrid y todavía uso una playera con un dardo directo a su archirrival.

Y es que el FC Barcelona estrenó una playera para esta Supercopa de España que por primera vez la vimos ante el Athletic Club, en vez del Real Madrid.

Se acostumbraba que este trofeo era entre los ganadores de España, pero el formato cambió, y sí, fue gracias al dinero. Llevaron la Supercopa a Arabia y fueron más partidos.

Ahora es un cuadrangular. En esta ocasión, los culés jugaron contra el Athletic Club y el Club Blanco contra el Atlético de Madrid, y ahora sí, avanzaron a la Final.

El dardo al Real Madrid que el FC Barcelona llevó en su camiseta para la final de la Supercopa de España 2026

Esta cuarta equipación del FC Barcelona, la vimos por primera vez ante el Athletic Club y vaya que les dio suerte, pues ganaron 5 a 0. La Final, fue contra el Real Madrid.

El FC Barcelona definió su playera como un homenaje a la goleada que le hicieron al Real Madrid en 2005. La vez que Ronaldinho que ovacionado en el Santiago Bernabéu.

Pero eso no es todo. En el cuello del jersey se puede leer los minutos de los 3 goles que cayeron ese día. 2 de Ronaldinho y otro de Eto’o. 20 años de ese encuentro histórico.

El día que Ronaldinho salió ovacionado en el Santiago Bernabéu

Era 19 de noviembre del 2005. Barcelona y Real Madrid tenían equipos de videojuego, Ronaldinho, Ronaldo, Figo, Eto’o, Messi, Casillas, y otras más estrellas.

Barcelona llegaba al Clásico como líder y buscaba sacarle ventaja, pero Real Madrid no lo iba a hacer fácil. Lo que nadie contaba, es que Ronaldinho iba a salir inspirado.

El brasileño tomó dos veces el balón, casi desde medio campo, se llevó a toda la defensa del Real Madrid y marcó dos goles antológicos. La afición en el Bernabéu no le quedó de otra que pararse y aplaudir.

3 a 0 y el título se lo llevó el equipo culé.