Racing de Santander vs FC Barcelona juegan los octavos de final de la Copa del Rey. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.

Racing de Santander vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Copa del Rey

El pronóstico del partido Racing de Santander vs FC Barcelona es victoria de 2-1 a favor del equipo culé, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Pronóstico: Racing de Santander 1-2 FC Barcelona

Racing de Santander vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Copa del Rey

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido Racing de Santander vs FC Barcelona, en octavos de final de la Copa del Rey.

Racing de Santander

Portero: Jokin Ezkieta

Defensas: Álvaro Mantilla, Javi Castro, Facundo González y Jorge Salinas

Mediocampistas: Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Marco Sangalli y Peio Canales

Delanteros: Iñigo Vicente y Andrés Martín

FC Barcelona

Portero: Wojciech Szczęsny

Defensas: Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín y Alejandro Baldé

Mediocampistas: Pedri, Dani Olmo, Roony Bardghji

Delanteros: Fermín López, Marcus Rashford y Ferran Torres

Racing de Santander vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Copa del Rey

El jueves 15 de enero de 2025 continúan los octavos de final de la Copa del Rey con el partido Racing de Santander vs FC Barcelona, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Racing de Santander vs FC Barcelona.

Partido: Racing de Santander vs FC Barcelona

Fase; Octavos de final

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Jueves 15 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Sardinero

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan FC Barcelona y Racing de Santander al partido de la Copa del Rey?

El FC Barcelona llega en su mejor momento a los octavos de final de la Copa del Rey, cuando viiste al Racing de Santander, el jueves 15 de enero de 2026.

El domingo 11 de enero de 2026, FC Barcelona venció a Real Madrid en la Final de la Supercopa de España 2026, demostrando que es uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad.

Racing de Santander perdió con el Zaragoza en la Jornada 21 de LaLiga 2, previo a recibir al FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey.

Sin embargo, Racing de Santander es el líder de LaLiga2 con 38 puntos.