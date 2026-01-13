Racing de Santander vs FC Barcelona juegan los octavos de final de la Copa del Rey. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido.
Racing de Santander vs FC Barcelona: Pronóstico del partido de la Copa del Rey
El pronóstico del partido Racing de Santander vs FC Barcelona es victoria de 2-1 a favor del equipo culé, en los octavos de final de la Copa del Rey.
- Pronóstico: Racing de Santander 1-2 FC Barcelona
Racing de Santander vs FC Barcelona: Posibles alineaciones del partido de la Copa del Rey
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido Racing de Santander vs FC Barcelona, en octavos de final de la Copa del Rey.
Racing de Santander
- Portero: Jokin Ezkieta
- Defensas: Álvaro Mantilla, Javi Castro, Facundo González y Jorge Salinas
- Mediocampistas: Maguette Gueye, Gustavo Puerta, Marco Sangalli y Peio Canales
- Delanteros: Iñigo Vicente y Andrés Martín
FC Barcelona
- Portero: Wojciech Szczęsny
- Defensas: Jules Koundé, Ronald Araújo, Gerard Martín y Alejandro Baldé
- Mediocampistas: Pedri, Dani Olmo, Roony Bardghji
- Delanteros: Fermín López, Marcus Rashford y Ferran Torres
Racing de Santander vs FC Barcelona: Hora y canal para ver el partido de la Copa del Rey
El jueves 15 de enero de 2025 continúan los octavos de final de la Copa del Rey con el partido Racing de Santander vs FC Barcelona, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Racing de Santander vs FC Barcelona.
- Partido: Racing de Santander vs FC Barcelona
- Fase; Octavos de final
- Torneo: Copa del Rey
- Fecha: Jueves 15 de enero de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio El Sardinero
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Racing de Santander al partido de la Copa del Rey?
El FC Barcelona llega en su mejor momento a los octavos de final de la Copa del Rey, cuando viiste al Racing de Santander, el jueves 15 de enero de 2026.
El domingo 11 de enero de 2026, FC Barcelona venció a Real Madrid en la Final de la Supercopa de España 2026, demostrando que es uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad.
Racing de Santander perdió con el Zaragoza en la Jornada 21 de LaLiga 2, previo a recibir al FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey.
Sin embargo, Racing de Santander es el líder de LaLiga2 con 38 puntos.