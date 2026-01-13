Racing de Santander vs FC Barcelona juegan los octavos de final de la Copa del Rey. Conoce la hora para ver el partido en SKY Sports, el jueves 15 de enero.

Partido: Racing de Santander vs FC Barcelona

Fase; Octavos de final

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Jueves 15 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio El Sardinero

Transmisión: SKY Sports

Racing de Santander vs FC Barcelona: Hora para ver el partido de la Copa del Rey

El jueves 15 de enero de 2025 continúan los octavos de final de la Copa del Rey con el partido Racing de Santander vs FC Barcelona, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Racing de Santander vs FC Barcelona: Canal para ver el partido de la Copa del Rey

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Racing de Santander vs FC Barcelona, en partido de la Copa del Rey.

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Copa del Rey vs Racing de Santander?

El FC Barcelona llega en su mejor momento a los octavos de final de la Copa del Rey, cuando viiste al Racing de Santander, el jueves 15 de enero de 2026.

El domingo 11 de enero de 2026, FC Barcelona venció a Real Madrid en la Final de la Supercopa de España 2026, demostrando que es uno de los mejores equipos del mundo en la actualidad.

FC Barcelona es amplio favorito para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Rey, torneo en el que es uno de los candidatos a llegar a la Final para levantar el trofeo de campeón.

Así llega Racing de Santander al partido de la Copa del Rey contra el FC Barcelona

Racing de Santander perdió con el Zaragoza en la Jornada 21 de LaLiga 2, previo a recibir al FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey.

Sin embargo, Racing de Santander es el líder de LaLiga2 con 38 puntos, por lo que su partido conrtra FC Barcelona enfrentará a los mejores equipos de las máximas categorías del futbol español.