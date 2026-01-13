Albacete vs Real Madrid se miden en los octavos de final de la Copa del Rey. Conoce a qué hora ver el partido en SKY Sports.

Partido: Albacete vs Real Madrid

Fase; Octavos de final

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Belomonte

Transmisión: SKY Sports

Albacete vs Real Madrid: A qué hora ver el partido de la Copa del Rey el miércoles 14 de enero

El miércoles 14 de enero de 2025 continúan los octavos de final de la Copa del Rey con el partido Albacete vs Real Madrid, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

Albacete vs Real Madrid: ¿Dónde ver el partido de la Copa del Rey el miércoles 14 de enero?

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Albacete vs Real Madrid, en partido de la Copa del Rey en el que debutará Álvaro Arbeloa como DT merengue.

Partido: Albacete vs Real Madrid

Fase; Octavos de final

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Belomonte

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el Real Madrid al partido de la Copa del Rey vs Albacete?

El Real Madrid se mantiene en cerrada pelea con el FC Barcelona para quedarse con el liderato y el campeonato de LaLiga, previo a su partido de la Copa del Rey vs Albacete.

Sin embargo, Real Madrid se quedó sin DT tras la salida de Xabi Alonso, luego de perder la Final de la Supercopa de España 2026.

Álvaro Arbeloa, DT institucional del Real Madrid, dirigirá su primer partido al frente de los merengues, en lo que parece ser un interinato mientras el club busca otra opción.

Así llega Albacete al partido de la Copa del Rey contra el Real Madrid

Albacete empató en la cancha de la Real Sociedad en la Jornada 21 de LaLiga2, previo a recibir al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey.

Con 24 puntos, Albacete ocupa el lugar 17 de LaLiga 2, por lo que eliminar al Real Madrid no será una tarea sencilla para el equipo local.