Albacete vs Real Madrid se miden en los octavos de final de la Copa del Rey. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido de los merengues.

El pronóstico del partido Albacete vs Real Madrid es victoria de 3-1 del equipo merengue, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Pronóstico: Albacete 1-3 Real Madrid

Albacete vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Copa del Rey

Estos son las posibles alineaciones del partido Albacete vs Real Madrid, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Albacete

Portero: Lizoain

Defensas: Gómez, Neva, Aguado y Moreno Arrones

Mediocampistas: Villa del Fraile, Capi yMeléndez

Delanteros: Escriche, Betacor y Valverde da Silva

Real Madrid

Portero: Lunin

Defensas: García, Alaba, Asencio y Carvajal

Medicampistas: Ceballos, Bellingham y Güler

Delanteros: Vinicius Jr, Gonzalo García y Mastantuono

Albacete vs Real Madrid: A qué hora y dónde ver el partido de la Copa del Rey

El miércoles 14 de enero de 2025 continúan los octavos de final de la Copa del Rey con el partido Albacete vs Real Madrid, a partir de las 14 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Albacete vs Real Madrid.

Partido: Albacete vs Real Madrid

Fase; Octavos de final

Torneo: Copa del Rey

Fecha: Miércoles 14 de enero de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Carlos Belomonte

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Albacete al partido de la Copa del Rey vs Albacete?

El Real Madrid se mantiene en cerrada pelea con el FC Barcelona para quedarse con el liderato y el campeonato de LaLiga, previo a su partido de la Copa del Rey vs Albacete.

Sin embargo, Real Madrid se quedó sin DT tras la salida de Xabi Alonso, luego de perder la Final de la Supercopa de España 2026, y fue sustituido por Álvaro Arbeloa.

Albacete empató en la cancha de la Real Sociedad en la Jornada 21 de LaLiga2, previo a recibir al Real Madrid en octavos de final de la Copa del Rey.

Con 24 puntos, Albacete ocupa el lugar 17 de LaLiga 2, por lo que eliminar al Real Madrid no será una tarea sencilla para el equipo local.