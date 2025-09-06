Box Televisa está de regreso con su temporada de transmisiones, y aquí te decimos quiénes pelearán hoy sábado 6 de septiembre en Ciudad Obregón, Sonora.

Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, Sonora será el escenario de la cartelera que transmitirá Box Televisa, hoy sábado 6 de septiembre.

¿Quiénes encabezan la cartelera de Box Televisa hoy sábado 6 de septiembre?

El boxeador invicto, Rosario Pinocho Sánchez pondrá en juego su marca, al encabezar la cartelera de Box Televisa, hoy sábado 6 de septiembre.

Rosario Pinocho Sánchez se enfrentará con el panameño Jaime Arboleda, noqueador con 15 nocauts en 20 victorias.

La pelea estelar que transmitirá Box Televisa, no será sencilla para Rosario Pinocho Sánchez, ya que su rival tiene un gran recorrido internacional y se ha enfrentado a lo mejor de la división de los ligeros.

Rosario Pinocho Sánchez presumirá en la señal de Box Televisa su récord de 12 nocauts en 20 peleas ganadas.

¿Dónde y a qué hora ver la función de Box Televisa hoy sábado 6 de septiembre?

La pelea entre el boxeador Rosario Pinocho Sánchez y Jaime Arboleda se podrá ver a través de la señal del Canal 5 de Televisa, a partir de las 22 horas, tiempo del centro de México.

Pelea: Rosario Pinocho Sánchez y Jaime Arboleda

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Sede: Gimnasio Municipal de Ciudad Obregón, Sonora

Hora: 22 horas, tiempo del centro de México

Transmisión: Canal 5 de Televisa

¿Quién más pelea en la función de Box Televisa el sábado 6 de septiembre?

La función de Box Televisa, hoy sábado 6 de septiembre, incluye una pelea de desempate, entre Marco Cota y Bryan Aguirre.

Además, Alejandro Cota se verá las caras con Manuel Pollito Escudero; mientras que se dará la presentación de los talentos locales Danitza Cobrita Martínez, Pedro Peñuñuri y el sinaloense Juan Luis Aldana.

Box Televisa tiene cartelera llena en el 2025

Box Televisa confirmó la transmisión de 12 funciones en lo que resta del año, cambiando de viernes a sábado los eventos.

Tres funciones de Box Televisa están confirmadas en los meses de septiembre y octubres, cinco más en noviembre y cerrará en diciembre con una más.