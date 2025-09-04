El Grand Slam US Open 2025 busca a sus finalistas, y en una de las semifinales se enfrentarán Jannik Sinner vs Félix Auger-Aliassame; te decimos cuándo y dónde ver el partido.
Jannik Sinner es favorito en la semifinal del US Open 2025 vs Félix Auger-Aliassame, pero tendrá que confirmarlo sobre la cancha del Arthur Ashe.
En la otra semifinal del Grand Slam, el US Open 2025, Novak Djokovic jugará ante el español Carlos Alcaraz.
Jannik Sinner vs Félix Auger-Aliassime: A qué hora ver la semifinal del US Open 2025
La semifinal varonil de US Open 2025, Jannik Sinner vs Félix Auger-Aliassame, se disputará el viernes 5 de septiembre, a partir de las 17 horas en el Estadio Arthur Ashe.
Jannik Sinner vs Félix Auger-Aliassime: ¿Dónde ver la semifinal del US Open 2025?
La semifinal del torneo US Open 2025, Jannik Sinner vs Félix Auger-Aliassame se podrá ver a través de las señales de ESPN y Disney+, el viernes 5 de septiembre.
Jannik Sinner vs Félix Auger-Aliassame
- Evento: Torneo de tenis US Open 2025
- Fase: Semifinal varonil
- Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025
- Horario: 17 horas
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo llegó Jannik a la semifinal de US Open 2025?
Jannik Sinner eliminó a Lorenzo Musetti en los cuartos de final del US Open 2025, para citarse con Félix Auger-Aliassime en la semifinal del torneo.
Jannik Sinne se enfrentará al 25 preclasificado Felix Auger-Aliassime, en la que será su quinta semifinal consecutiva de Grand Slam, y con una victoria el viernes alcanzaría las finales de los cuatro majors este año.
El italiano Jannik Sinner ha ganado 26 partidos consecutivos en torneos del Grand Slam sobre canchas duras, incluidos los dos títulos del Abierto de Australia.
¿Cómo llegó Félix Auger-Alliassime a la semifinal de US Open 2025?
Félix Auger-Aliassime superó a Alex de Miñaur en los cuartos de final del US Open 2025, y llega a las semifinales de un major después de cuatro años, pues en 2021 lo hizo en Nueva York.
Auger-Aliassime se enfrentará el viernes 5 de septiembre al número 1 del ranking Jannik Sinner, por un lugar en el partido que definirá al campeón.