A pesar de que la temporada de la NBA inicia hasta el próximo 21 de octubre, la que es considerada como la mejor liga de basquetbol del mundo sigue dando de qué hablar debido a que se anunciaron cambios importantes en el Juego de Estrellas.

Y es que, a pesar de que la NBA cuenta con figuras de talla mundial como Nikola Jokic, LeBron James, Luca Doncic o Stephen Curry, el Juego de Estrellas ha sido muy criticado en los últimos años debido a la falta de espectáculo.

Debido a ello, el comisionado Adam Silver ha propuesto varios cambios al formato del partido, pero para la temporada 2025/2026 planean realizar una modificación aún más drástica pues enfrentarían a los jugadores de Estados Unidos contra el resto del mundo.

Estados Unidos contra el resto del mundo: El cambio del formato que planea la NBA para el Juego de Estrellas

De acuerdo a información compartida por el periodista Shams Charania, la NBA planea cambiar de nuevo el formato del Juego de Estrellas para la próxima temporada y en esta ocasión pondrían a competir a los jugadores de Estados Unidos contra el resto del mundo.

En un intento más por atraer la atención de los fans en el fin de semana del Juego de Estrellas, la NBA haría un mini torneo en el que jugarían dos equipos conformados por basquetbolistas de Estados Unidos y uno por jugadores internacionales.

LeBron James y Luka Doncic. (Kevork Djansezian / AP)

Aunque aún no se dan a conocer los detalles del formato, sería un torneo todos contra todos, por lo que cada equipo jugaría dos partidos contra los otros dos, pero la idea es captar la atención de los fans al enfrentar al talento local contra el internacional.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Juego de Estrellas de la NBA en la temporada 2025/26?

Luego de haber sido inaugurado el año pasado, el Intuit Dome, nueva casa de Los Ángeles Clippers será el inmueble que albergará el Juego de Estrellas de la NBA en la temporada 2025/26 en este nuevo formato.

El fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero será cuando se lleve a cabo el Juego de Estrellas, donde seguramente veremos otras ediciones del concurso de clavadas, concurso de triples y concurso de habilidades.