El excampeón mundial Óscar Valdez regresa al ring para enfrentar al estadounidense Richard Medina; te decimos cuándo, la hora y el canal para ver la pelea del boxeador mexicano.

Óscar Valdez se medirá en una pelea pactada a 10 asaltos en la división superpluma, contra Richard Medina, cita que marca el reinicio del camino del sonorense hacía un campeonato mundial.

¿Cuándo y dónde pelea el boxeador mexicano Óscar Valdez?

Óscar Valdez peleará por primera vez en México desde que se coronó campeón mundial, y lo hará en su tierra natal, Nogales, Sonora.

La cita de Óscar Valdes en el ring está pactada para el sábado 6 de septiembre, en el el Domo Binacional de Nogales, Sonora.

Hora para ver la reaparición del boxeador mexicano Óscar Valdez

El boxeador mexicano, Óscar Valdez peleará el sábado 6 de septiembre, función que se podrá ver desde Nogales, Sonora, a partir de las 22:15 horas, tiempo del centro de México.

Canal para ver la reaparición del boxeador mexicano Óscar Valdez

El Canal 7 de Azteca Deportes transmitirá la pelea de reaparición del boxeador mexicano, Óscar Valdes, el sábado 6 de septiembre contra Richard Medina.

Pelea: Óscar Valdez vs Richard Medina

Fecha: Sábado 6 de septiembre de 2025

Horario: 22:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Domo Binacional de Nogales, Sonora

Transmisión: Canal 7

¿Cómo llega Óscar Valdéz a la pelea vs Richard Medina?

Óscar Valdez busca su victoria profesional como boxeador, cuando enfrente a Richard Medina, pelea a la que llega después de caer en diciembre de 2024 con Emmanuel Navarrete en pelea de revancha.

Como rival, Óscar Valdez tendrá a Richard Medina (16-3, 8 KO’s), un joven y peligroso boxeador de San Antonio, Texas.

Con 24 años, Richard Medina busca catapultarse a la escena internacional con una victoria sobre Valdez.

Óscar Valdez se dice emocionado por presentarse ante su gente por primera vez como boxeador profesional. “Me siento muy contento de pelear en casa, aquí crecí y aquí empezó todo”.

Richard Medina busca dar la sorpresa vs Óscar Valdez

Richard Medina, rival de Óscar Valdez, dejó claro que llega con hambre de triunfo y que no se intimida por pelear en territorio rival.

“Estoy listo para la guerra, me he preparado todo el año para esta batalla y voy a vencer a Óscar Valdez ante su gente”, aseguró.