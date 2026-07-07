Rudi García, es un exfutbolista y entrenador francés que da de que hablar en el Mundial 2026, por ser el director técnico de la selección de Bélgica.

Pero ¿quién es Rudi García? Te contamos los detalles de la vida del exfutbolista y entrenador francés.

¿Quién es Rudi García?

Rudi José García es un exfutbolista y entrenador francés que nacido el 20 de febrero de 1964 en Nemours del distrito de Fontainebleau, Francia.

Rudi García, fue hijo de José García, un ex futbolista de origen español que jugó para Francia durante las décadas de 1950 y 1960, tras huir de España por la Guerra Civil Española.

¿Quién es Rudi García? Exfutbolista y entrenador francés (Ted S. Warren / AP Photo/Ted S. Warren)

¿Qué edad tiene Rudi García, exfutbolista y entrenador francés?

Rudi García, exfutbolista y entrenador francés tiene 62 años de edad.

¿Quién es la pareja de Rudi García?

Rudi García está casado con la periodista y presentadora deportiva Francesca Brienza desde el año 2025.

Anteriormente, exfutbolista y entrenador francés, Rudi García estuvo casado con Véronique García.

¿De qué signo zodiacal es Rudi García, exfutbolista y entrenador francés?

Piscis es el signo zodiacal al que pertenece Rudi García, exfutbolista y entrenador francés.

¿Cuántos hijos tiene Rudi García?

Rudi García tiene 4 hijos, de su primer matrimonio con Véronique García son Carla, Eva y Léna - se desconoce las edades-.

Mientras una hija más, Sofía de 3 años, con quien tuvo Rudi García con su actual esposa Francesca Brienza.

¿Qué estudio Rudi García, exfutbolista y entrenador francés?

Tras su temprano retiro del fútbol profesional en 1992 por lesiones, y con tenía 28 años Rudi García decidió prepararse escolarmente.

Por lo que obtuvo la Diploma de Estudios Universitarios Generales y la licenciatura en Ciencias y Técnicas de las Actividades Físicas y Deportivas en la Universidad de Orsay.

Así como, Rudi García obtuvo las acreditaciones profesionales de la Licencia UEFA Pro de entrenador de fútbol.

¿En qué ha trabajado Rudi García?

Rudi García comenzó su carrera en el fútbol entre 1983 y 1992 como jugador centrocampista ofensivo en clubes como Lille OSC, SM Caen y FC Martigues, sin embargo, se retiró debido a lesiones.

Ya para 1994, Rudi García se convirtió en director técnico con el AS Corbeil-Essonnes, para después dirigirse en:

AS Corbeil-Essonnes (1994–1998)

AS Saint-Étienne (2001)

Dijon FCO (2002–2007)

Le Mans FC (2007–2008)

Lille OSC (2008–2013)

AS Roma (2013–2016)

Olympique de Marseille (2016–2019)

Olympique Lyonnais (2019–2021)

Al Nassr FC (2022–2023)

SSC Napoli (2023)

Selección de Bélgica (2025)