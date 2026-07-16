Valentín Barco es un futbolista de Argentina, que hace historia tras llegar a la final del Mundial 2026 en su primera participación en una Copa del Mundo.

Pero ¿quién es Valentín Barco? Te contamos todo sobre el futbolista delantero de Argentina.

¿Quién es Valentín Barco?

Valentín Barco es un joven futbolista de Argentina que nació el 23 de julio de 2004 en la provincia de Buenos Aires.

El futbolista de Argentina, Valentín Barco ganó popularidad, tras ser convocado a la Selección Nacional para el Mundial 2026.

¿Quién es Valentín Barco? Futbolista de Argentina (@colo.barco)

¿Qué edad tiene Valentín Barco, futbolista de Argentina?

Valentín Barco, futbolista de Argentina, tiene 21 años de edad.

¿Quién es la pareja de Valentín Barco?

Valentín Barco está casado con Yazmín Jaureguy, modelo, influencer y creadora de contenido de 28 años de edad.

¿De qué signo zodiacal es Valentín Barco, futbolista de Argentina?

El futbolista de Argentina, Valentín Barco permanece al signo zodiacal de Leo.

¿Cuántos hijos tiene Valentín Barco?

Valentín Barco y su esposa Yazmín Jaureguy tienen una hija llamada Gemma, de un año.

¿Qué estudió Valentín Barco, futbolista de Argentina?

Valentín Barco no cuenta con estudios universitarios, desde muy joven se enfocó en la formación futbolística en las inferiores del club argentino, Boca Juniors.

¿En qué ha trabajado Valentín Barco?

Valentín Barco tiene como carrera profesional, el fútbol donde se destaca como delantero y ha sido parte de:

Club Atlético Boca Juniors

Brighton & Hove Albion F.C..

Sevilla Fútbol Club

Racing Club de Strasbourg Alsace

Chelsea F.C.