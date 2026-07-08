Facundo Raúl Tello Figueroa es un árbitro de fútbol argentino que dirige en la Primera División de Argentina y cuenta con el gafete FIFA desde 2019.

En 2026, Facundo Tello fue designado por la FIFA para formar parte del cuerpo arbitral de la Copa Mundial, donde recibió la responsabilidad de dirigir el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos, una de las designaciones más importantes de su carrera.

¿Quién es Facundo Tello?

Facundo Raúl Tello Figueroa nació en Bahía Blanca, Argentina, y debutó como árbitro en la Primera División en 2013. Desde entonces ha dirigido encuentros de la Liga Profesional argentina, además de torneos organizados por la Conmebol y la FIFA.

Su experiencia incluye partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, torneos juveniles internacionales y las Copas Mundiales de Qatar 2022 y México, Estados Unidos y Canadá 2026, consolidándose como uno de los árbitros argentinos con mayor proyección internacional.

¿Qué edad tiene Facundo Tello?

Facundo Raúl Tello Figueroa nació el 4 de mayo de 1982, por lo que actualmente tiene 44 años.

¿Facundo Tello tiene pareja?

Sí. Está casado con Carolina, aunque mantiene su vida familiar alejada de la exposición pública.

¿Qué signo zodiacal es Facundo Tello?

Facundo Tello nació el 4 de mayo, por lo que su signo zodiacal es Tauro, perteneciente al elemento tierra. Tradicionalmente, este signo se relaciona con la perseverancia, la disciplina y el sentido práctico.

¿Facundo Tello tiene hijos?

Sí. Facundo Tello y su esposa Carolina tienen dos hijas.

¿Qué estudió Facundo Tello?

Facundo Tello se graduó como Maestro Mayor de Obras en la Escuela Técnica de la calle Azara.

Posteriormente cursó Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y también obtuvo el título en Relaciones Públicas, formación que desarrolló paralelamente a su carrera como árbitro.

¿En qué ha trabajado Facundo Tello?

Facundo Tello es reconocido como uno de los árbitros argentinos con mayor experiencia en competencias nacionales e internacionales.

Desde su debut en la Primera División ha dirigido encuentros de alta exigencia, incluidos clásicos del futbol argentino, torneos de Conmebol y dos Copas del Mundo organizadas por la FIFA.