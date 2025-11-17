Mazatlán FC, en riesgo de desaparecer. La franquicia de la Liga MX está en venta y un histórico ya levantó la mano para adquirirla.

La historia de los Cañoneros del Mazatlán FC podría finalizar antes de lo planeado, el equipo de la Liga MX no ha arrojado buenos números ni dentro ni fuera de la cancha, por lo que lo han puesto en venta y desde las oficinas de un histórico club del futbol mexicano se tiene contemplada su compra.

Mazatlán FC nació en 2020 cuando la franquicia de Monarcas Morelia cambió de sede al Puerto del Pacifico. La apuesta de Grupo Salinas no habría sido redituable, pues apenas cinco años después ya la han puesto en venta.

¿Quién comprará al Mazatlán FC?

De acuerdo a información del comunicador ‘Cántalo’ Camacho, Grupo Salinas habría puesto en venta a Mazatlán FC, a cambio de 150 millones de dólares y la directiva de un histórico equipo del futbol mexicano buscaría adquirir la franquicia.

Hablamos de Atlante, los Potros de Hierro sueñan con regresar al máximo circuito y al no encontrar respuestas por la vía del ascenso, irían a las oficinas para buscar su vuelta a la Liga MX.

Si todo sale como lo planeado, Atlante regresaría a la Liga MX y jugaría en el Estadio Azteca a partir del 2026.

Mazatlán FC, penúltimo de la tabla porcentual de la Liga MX

El panorama para Mazatlán FC y en general para los equipos de Grupo Salinas es lamentable, el equipo se encuentra en la penúltima posición de la tabla porcentual de la Liga MX, sólo por encima de Puebla, que protagonizó otro torneo para el olvido.

Si las posiciones no cambian en el siguiente torneo, Grupo Salinas deberá saldar la multa de dos equipos por finalizar en la parte baja de la tabla porcentual.

Atlante finalizó su participación en los cuartos de final del Apertura 2025

En medio de la búsqueda de regresar al máximo circuito, Atlante se mantiene en competencia en la Liga Expansión MX. Los Potros tuvieron una campaña de claroscuros en el Apertura 2025, pues aunque finalizaron en la primera posición, no hicieron valer el liderato en la fase final y cayeron eliminados en cuartos de final.

El equipo dirigido por Miguel Fuentes perdió 1-0 en el duelo de ida ante Tepatitlán y en casa no pasó del empate a un gol, por lo que se marchó eliminado por global de 1-2.