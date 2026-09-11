Ricardo “Tuca” Ferretti es una de las figuras más influyentes en la historia del futbol mexicano gracias a una trayectoria que abarca varias décadas como jugador, entrenador y analista deportivo.

El brasileño naturalizado mexicano construyó un legado marcado por títulos, constancia y una fuerte personalidad que lo convirtió en referente dentro y fuera de las canchas.

Tras dirigir a algunos de los clubes más importantes de la Liga MX y tener distintos ciclos con la Selección Mexicana, actualmente comparte su experiencia como comentarista en medios de comunicación especializados.

¿Quién es Ricardo Ferretti?

Ricardo “Tuca” Ferretti de Oliveira es un exfutbolista, director técnico y analista profesional de origen brasileño y naturalizado mexicano.

Es considerado uno de los entrenadores más exitosos e históricos de la Liga MX, compartiendo junto a Ignacio Trelles el récord de más títulos de liga ganados.

Tuca Ferretti (Omar Martinez / Mexsport)

¿Qué edad tiene Ricardo Ferretti?

Ricardo Ferretti nació un 22 de febrero de 1954 en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. Actualmente tiene 72 años.

¿Quién es la esposa de Ricardo Ferretti?

Ricardo Ferretti nunca ha dado a conocer nada de su vida personal. Se desconoce si actualmente está casado, aunque en entrevistas ha señalado que ha tenido dos matrimonios.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Ferretti?

Al haber nacido el 22 de febrero, Ricardo Ferretti es del signo de Piscis.

Tuca Ferretti (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuántos hijos tiene Ricardo Ferretti?

Ricardo Ferretti ha declarado tener 5 hijos, nacidos en el marco de sus dos matrimonios. Las identidades de estos son desconocidas.

¿Qué estudió Ricardo Ferretti?

Aunque no terminó la carrera por dedicarse al futbol, Ricardo Ferretti estudió contaduría en Brasil, abandonando casi al final de esta por el ámbito deportivo.

Tuca Ferretti (Ulises Naranjo / Ulises Naranjo)

¿En qué ha trabajado Ricardo Ferretti?

Ricardo Ferretti ha trabajado siempre dentro del ámbito futbolístico. Aquí te dejamos los equipos donde militó como jugador y director técnico

Como futbolista profesional:

Botafogo

Vasco da Gama

Bonsucesso

Atlas

Pumas UNAM

Deportivo Neza

Monterrey

Toluca

Como director técnico:

Pumas

Chivas

Tigres

Toluca

Monarcas

Juárez

Cruz Azul

Además se ha desempeñado como director técnico interino de la Selección Mexicana en 1993, 2015 y 2018, dirigiendo un total de 11 partidos.

Actualmente es analista y comentarista en la cadena ESPN, donde colabora en programas de análisis deportivo como Fútbol Picante y Generación F.