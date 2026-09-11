Ricardo “Tuca” Ferretti es una de las figuras más influyentes en la historia del futbol mexicano gracias a una trayectoria que abarca varias décadas como jugador, entrenador y analista deportivo.
El brasileño naturalizado mexicano construyó un legado marcado por títulos, constancia y una fuerte personalidad que lo convirtió en referente dentro y fuera de las canchas.
Tras dirigir a algunos de los clubes más importantes de la Liga MX y tener distintos ciclos con la Selección Mexicana, actualmente comparte su experiencia como comentarista en medios de comunicación especializados.
¿Quién es Ricardo Ferretti?
Ricardo “Tuca” Ferretti de Oliveira es un exfutbolista, director técnico y analista profesional de origen brasileño y naturalizado mexicano.
Es considerado uno de los entrenadores más exitosos e históricos de la Liga MX, compartiendo junto a Ignacio Trelles el récord de más títulos de liga ganados.
¿Qué edad tiene Ricardo Ferretti?
Ricardo Ferretti nació un 22 de febrero de 1954 en Copacabana, Río de Janeiro, Brasil. Actualmente tiene 72 años.
¿Quién es la esposa de Ricardo Ferretti?
Ricardo Ferretti nunca ha dado a conocer nada de su vida personal. Se desconoce si actualmente está casado, aunque en entrevistas ha señalado que ha tenido dos matrimonios.
¿Qué signo zodiacal es Ricardo Ferretti?
Al haber nacido el 22 de febrero, Ricardo Ferretti es del signo de Piscis.
¿Cuántos hijos tiene Ricardo Ferretti?
Ricardo Ferretti ha declarado tener 5 hijos, nacidos en el marco de sus dos matrimonios. Las identidades de estos son desconocidas.
¿Qué estudió Ricardo Ferretti?
Aunque no terminó la carrera por dedicarse al futbol, Ricardo Ferretti estudió contaduría en Brasil, abandonando casi al final de esta por el ámbito deportivo.
¿En qué ha trabajado Ricardo Ferretti?
Ricardo Ferretti ha trabajado siempre dentro del ámbito futbolístico. Aquí te dejamos los equipos donde militó como jugador y director técnico
Como futbolista profesional:
- Botafogo
- Vasco da Gama
- Bonsucesso
- Atlas
- Pumas UNAM
- Deportivo Neza
- Monterrey
- Toluca
Como director técnico:
- Pumas
- Chivas
- Tigres
- Toluca
- Monarcas
- Juárez
- Cruz Azul
Además se ha desempeñado como director técnico interino de la Selección Mexicana en 1993, 2015 y 2018, dirigiendo un total de 11 partidos.
Actualmente es analista y comentarista en la cadena ESPN, donde colabora en programas de análisis deportivo como Fútbol Picante y Generación F.