La Selección Mexicana quedó eliminada en fase de grupos de la Copa América tras empatar 0-0 contra Ecuador, por lo que la continuidad del Jimmy Lozano con el equipo estaría en duda y uno de los estrategas que suenan para ocupar su lugar es el Tuca Ferretti.

A pesar de que se sabe que la exigencia como estratega de la Selección Méxicana es muy alta, el Tuca Ferretti estaría dispuesto a tomar el puesto de director técnico del Tri si es que los directivos decidieran darle las gracias a Jaime Lozano.

El combinado nacional no logró avanzar de la fase de grupos del torneo continental luego de que algunos directivos habían asegurado que, como mínimo, llegarían a la ronda de semifinales.

Directivos de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aseguraron que, sin importar el resultado de la Selección Mexicana en en torneo, Jimmy Lozano se mantendría al frente del proyecto, sin embargo, la eliminación del Tri pondría en duda su continuidad y el Tuca Ferretti estaría listo para entrar al quite.

En la emisión del programa Futbol Picante de ESPN, Álvaro Morales le preguntó al Tuca Ferretti si estaría dispuesto a relevar a Jaime Lozano como técnico de la Selección Mexicana, a lo que el estratega de origen brasileño contesto:

“¿Quién no tomaría a la selección Álvaro? O sea, cualquier entrenador tiene un sueño, a lo mejor me voy a contradecir porque tuve oportunidad de hacerlo dos o tres veces y no quise, pero no quise porque tenía compromisos con un equipo y esta era la razón…”.

El exdirector técnico de Cruz Azul ha estado a cargo del combinado nacional en dos ocasiones, sin embargo, en ambas fue asignado como interino mientras los directivos encontraban a otro candidato.

¿Jaime Lozano saldría de la Selección Mexicana tras la Copa América?

A pesar del fracaso de la Selección de México en la Copa América 2024, todo parece indicar que el Jimmy Lozano continuaría al frente del equipo.

Esto, debido a que Dulio Davino fue cuestionado después del partido sobre si creía que Jaime seguía siendo el indicado para comandar el proyecto, a lo que el director de selecciones nacionales respondió que si.