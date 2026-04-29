Oso Trava es un emprendedor, inversionista y creador de contenido que ha ganado bastante popularidad gracias a su podcast, donde habla sobre emprendimiento, entrevista a líderes y fundadores de empresas. Continúa leyendo para conocer más sobre su vida.

¿Quién es Oso Trava?

Oswaldo Trava, mejor conocido como Oso Trava, es un emprendedor, inversionista y creador de contenido mexicano que es reconocido por ser el fundador del Cracks Podcast, donde se dedica a entrevistar a empresarios, atletas y líderes para compartir las experiencias sobre éxito, disciplina y mentalidad.

¿Qué edad tiene Oso Trava?

De acuerdo con información en redes sociales, Oso Trava nació el 25 de diciembre de 1978, por lo que actualmente tiene 47 años.

¿Oso Trava tiene esposa?

Oso Trava mantiene una relación de 16 años con Lucila Magnio; sin embargo, se desconoce si están casados.

Oso Trava es el creador de Cracks Podcast (Ig: @OsoTrava)

¿Qué signo zodiacal es Oso Trava?

Al haber nacido el 25 de diciembre, Oso Trava es Capricornio, signo que se caracteriza por ser crítico, paciente y líder por naturaleza.

¿Oso Trava tiene hijos?

Sí, de acuerdo con publicaciones en sus redes sociales, Oso Trava tiene al menos dos hijos: una niña y un niño.

¿Qué estudió Oso Trava?

No hay información exacta sobre la vida académica de Oso Trava; sin embargo, se conoce que estudió en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y se enfocó en negocios y emprendimiento.

¿En qué ha trabajado Oso Trava?

Oso Trava se ha desempeñado como empresario y creador de contenido, destando: