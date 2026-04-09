Elisa La Yuca es la influencer que está siendo ‘cancelada’ en redes debido a un video en TikTok que grabó en Sisal, Yucatán.

La ‘cancelación’ que se ha generado en redes sociales en contra de la joven creadora de contenido, se debe a que en el video presumió que ahuyentó a cientos de flamencos en Sisal, Yucatán.

¿Quién es Elisa La Yuca?

Elisa Espinosa, conocida como Elisa La Yuca, es una influencer yucateca que saltó a la fama en TikTok e Instagram por su contenido coloquial y polémico, por el que acumula cientos de miles de seguidores.

Elisa La Yuca (Elisa la yuca/Facebook)

En octubre de 2025, Elisa La Yuca denunció ante la Fiscalía de Yucatán ser víctima de violencia y acoso digital, debido a que recibió amenazas de difundir imágenes íntimas sin consentimiento.

Sin embargo, también ha protagonizado episodios polémicos por comentarios despectivos hacia habitantes de Campeche en un video promocional, lo que derivó en una oleada de críticas.

En redes sociales, Elisa La Yuca ha sido señalada por imprudencias, como arrastrarse en bicicleta sin protección, además de errores públicos sobre fechas históricas mexicanas.

El 7 de abril, la influencer yucateca fue cancelada tras publicar un video en Sisal, Yucatán, donde perturbó flamencos con música alta, generando críticas por afectar su hábitat natural.

¿Cuántos años tiene Elisa La Yuca?

Debido a su estilo de vida, Elisa La Yuca comparte mucha información sobre su entorno en redes sociales y a partir de ello se sabe que la influencer tiene 18 años hasta abril de 2026.

Elisa La Yuca (Elisa la yuca/Facebook)

¿Está casada Elisa La Yuca?

De acuerdo con las publicaciones que realiza en sus redes, la tiktoker Elisa La Yuca no está casada y tampoco se sabe si tiene alguna relación sentimental.

¿Cuál es el signo zodiacal de Elisa La Yuca?

Según algunas publicaciones que ha compartido, Elisa La Yuca nació el 26 de junio, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

¿Cuántos hijos tiene Elisa La Yuca?

La influencer yucateca Elisa La Yuca no tiene hijos, situación que ella misma ha confirmado en sus publicaciones.

Elisa La Yuca (Elisa la yuca/Facebook)

¿Qué estudió Elisa La Yuca?

No existe información pública confirmada sobre estudios de Elisa La Yuca, la influencer yucateca no ha compartido datos académicos en sus redes sociales.

¿En qué ha trabajado Elisa La Yuca?

No hay registros oficiales de trabajos previos de Elisa La Yuca, la influencer yucateca se dedica actualmente a la creación de contenido digital en TikTok, Instagram y Facebook.

‘Cancelan’ a Elisa La Yuca por video en TikTok

El 6 de abril de 2026, Elisa La Yuca, influencer yucateca, publicó un video grabado en Sisal, Yucatán mostrando a decenas de flamencos huyendo tras ser perturbados por la música alta que llevó.

La grabación se realizó en una zona protegida de manglares y en plena temporada de anidación, lo que generó indignación entre internautas y expertos, quienes señalaron afectaciones al hábitat natural.

Tras la polémica, la influencer yucateca fue cancelada en redes sociales, pues usuarios exigieron respeto al entorno de Sisal y cuestionaron su responsabilidad ambiental por alterar el entorno.