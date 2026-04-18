“El Taurus” es un personaje que se ha hecho bastante en famoso en Culiacán, Sinaloa, al combinar su negocio de comida con la creación de contenido y el estilo de vida saludable.

Al grado de que “El Taurus” ha sido reconocido como el “taquero más guapo de Culiacán”, contando con miles de seguidores en redes sociales.

¿Quién es “El Taurus”?

Juan Carlos “El Taurus”, es un empresario y creador de contenido de Culiacán; tiene un negocio de comida, además de compartir consejos saludables en redes sociales.

El Taurus (@juancarloseltaurus)

¿Qué edad tiene “El Taurus”?

Aunque no se sabe la fecha de nacimiento de “El Taurus”, es conocido que actualmente cuenta con 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de “El Taurus”?

“El Taurus” ha dado a conocer que está casado; sin embargo, la identidad de su esposa es desconocida, manteniendo un perfil bajo.

¿Qué signo zodiacal es “El Taurus”?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es el signo zodiacal de “El Taurus”.

El Taurus (@juancarloseltaurus)

¿Cuántos hijos tiene “El Taurus”?

No hay información pública sobre hijos o hijas relacionados a “El Taurus” y su esposa.

¿Qué estudió “El Taurus”?

No se tienen detalles del nivel académico de “El Taurus”; sin embargo, se especula que por lo menos terminó el bachillerato e ingresó a la universidad.

¿En qué ha trabajado “El Taurus”?

“El Taurus” se dio a conocer en 2024 al abrir su restaurante “Carnitas Fit Taurus”, el cual combina la comida típica de Sinaloa, con un enfoque saludable.

Esto hizo que el negocio de “El Taurus”, así como su persona, cobraran relevancia; pues este también era creador de contenido de ese estilo de vida.

Consiguiendo más de 353 mil seguidores en TikTok y 164 mil en Instagram, lo que le aseguró una buena posición dentro de la creación de contenido en México.

De ahí que fuera considerado el “taquero más guapo de Culiacán”, pues combinaba la atención de su restaurante, con la publicación de contenido de manera regular.