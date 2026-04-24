Nikola Jokic es un jugador de baloncesto serbio que se desempeña como pívot de los Denver Nuggets en la NBA, donde ha revolucionado su posición gracias a su visión de juego, capacidad de pase y eficiencia ofensiva.

En los últimos años, se ha consolidado como el eje del equipo de Denver, siendo tres veces Jugador Más Valioso (MVP) y campeón de la NBA en 2023, temporada en la que también fue nombrado MVP de las Finales.

¿Quién es Nikola Jokic?

Nikola Jokic inició su carrera profesional en el club Mega Basket antes de dar el salto a la NBA. Fue seleccionado en la posición 41 del Draft de 2014 por los Denver Nuggets, una elección que con el tiempo se convirtió en uno de los mayores aciertos en la historia reciente de la liga.

Desde su llegada en 2015, se consolidó rápidamente como titular gracias a su capacidad para generar juego y liderar la ofensiva.

¿Qué edad tiene Nikola Jokic?

Nikola Jokic nació el 19 de febrero de 1995, por lo que en 2026 tiene 31 años.

¿Nikola Jokic tiene pareja?

Sí, está casado con Natalija Mačešić, con quien mantiene una relación desde su juventud. La pareja contrajo matrimonio en 2020 en Serbia.

¿Qué signo zodiacal es Nikola Jokic?

Es Piscis, un signo asociado con la intuición, creatividad y sensibilidad, características que suelen vincularse con su estilo de juego.

¿Nikola Jokic tiene hijos?

Sí, Nikola Jokic tiene una hija nacida en 2021.

¿Qué estudió Nikola Jokic?

Su formación principal ha sido deportiva; sin embargo, se le ha vinculado con estudios de Psicología en Estados Unidos, aunque no hay información pública detallada sobre la conclusión de un grado académico.

¿En qué ha trabajado Nikola Jokic?

Nikola Jokic ha desarrollado toda su carrera en el baloncesto profesional, primero en Europa y posteriormente en la NBA.