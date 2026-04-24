Nuggets vs Timberwolves se miden en el Juego 4 este sábado 25 de abril. Transmiten ESPN y Disney+ a las 18:30 horas.

Partido: Nuggets vs Timberwolves

Fase: Juego 4 Serie de Playoffs (1-2)

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 18:30 horas

Sede: Target Center

Transmisión: ESPN y Disney+

Nuggets vs Timberwolves: Hora para ver el Juego 4 de los playoffs de la NBA

Nuggets vs Timberwolves juegan a partir de las 18:30 horas el tercer partido de su serie de playoffs de la NBA, este sábado 24 de abril.

Nuggets vs Timberwolves: Canal para ver el Juego 4 de los playoffs de la NBA

ESPN y Disney + transmitirán el Juego 4 de los playoffs de la NBA: Nuggets vs Timberwolves.

Partido: Nuggets vs Timberwolves

Fase: Juego 4 Serie de Playoffs (1-2)

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 18:30 horas

Sede: Target Center

Transmisión: ESPN y Disney+

Nuggets vs Timberwolves en los playoffs de la NBA (Jack Dempsey / AP)

¿Cómo quedó el Juego 3 Timberwolves vs Nuggets?

Jaden McDaniels lideró a los Timberwolves la noche del jueves para vencer 113-96 a los Nuggets tomando ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Un factor importante en el triunfo de Timberwolves fue Rudy Gobert, quien volvió a anular a Nikola Jokic, tres veces MVP de la NBA.

Las figuras del Juego 3 en el triunfo de los Timberwolves: