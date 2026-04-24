Nuggets vs Timberwolves se miden en el Juego 4 este sábado 25 de abril. Transmiten ESPN y Disney+ a las 18:30 horas.
- Partido: Nuggets vs Timberwolves
- Fase: Juego 4 Serie de Playoffs (1-2)
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 18:30 horas
- Sede: Target Center
- Transmisión: ESPN y Disney+
Nuggets vs Timberwolves: Hora para ver el Juego 4 de los playoffs de la NBA
Nuggets vs Timberwolves juegan a partir de las 18:30 horas el tercer partido de su serie de playoffs de la NBA, este sábado 24 de abril.
Nuggets vs Timberwolves: Canal para ver el Juego 4 de los playoffs de la NBA
ESPN y Disney + transmitirán el Juego 4 de los playoffs de la NBA: Nuggets vs Timberwolves.
- Partido: Nuggets vs Timberwolves
- Fase: Juego 4 Serie de Playoffs (1-2)
- Fecha: Sábado 25 de abril de 2026
- Horario: 18:30 horas
- Sede: Target Center
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo quedó el Juego 3 Timberwolves vs Nuggets?
Jaden McDaniels lideró a los Timberwolves la noche del jueves para vencer 113-96 a los Nuggets tomando ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.
Un factor importante en el triunfo de Timberwolves fue Rudy Gobert, quien volvió a anular a Nikola Jokic, tres veces MVP de la NBA.
Las figuras del Juego 3 en el triunfo de los Timberwolves:
- Jaden McDaniels anotó 20 puntos y capturó 10 rebotes.
- Ayo Dosunmu sumó 25 puntos y nueve asistencias.
- Donte DiVincenzo aportó 15 puntos y cuatro robos para unos Timberwolves dominantes.