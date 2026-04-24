Jaden McDaniels lideró a los Timberwolves la noche del jueves para vencer 113-96 a los Nuggets tomando ventaja de 2-1 en la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA.

Marcador final: Nuggets 96-113 Timberwolves

Jaden McDaniels anotó 20 puntos y capturó 10 rebotes, Ayo Dosunmu sumó 25 puntos y nueve asistencias, y Donte DiVincenzo aportó 15 puntos y cuatro robos para unos Timberwolves dominante.

Anulan los Timerwolves a Nikola Jokic

Un factor importante en el triunfo de Timberwolves fue Rudy Gobert, quien volvió a anular a Nikola Jokic, tres veces MVP de la NBA.

Jokic tuvo una noche complicada con apenas 7 de 26 tiros efectivos a la canasta, y los Timberwolves establecieron un récord de la franquicia en postemporada al permitirle a los Nuggets apenas 11 puntos en el primer cuarto.

Jokic terminó con 27 puntos y 15 rebotes, demasiado poco y demasiado tarde, para los Nuggets, que no contaron con Aaron Gordon por una lesión.

Timberwolves vs Nuggets: Hora y canal para ver el Juego 4 de los playoffs de la NBA (Jack Dempsey / AP)

Nuggets vs Timberwolves: Hora y canal del Juego 4 de los playoffs de la NBA

Nuggets vs Timberwolves se miden en el Juego 4 este sábado 24 de abril. Transmiten ESPN y Disney+ a las 18:30 horas.