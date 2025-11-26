Neymar volvió a principios de este año al Santos con la intención de volver a mostrar su mejor versión y de ganarse un lugar en la lista de Brasil para el Mundial 2026, el cual muy probablemente sería el último de su carrera.

Sin embargo, las lesiones no le han permitido a Neymar tener regularidad en el terreno de juego y poco ha podido ayudar al Santos en su regreso al equipo de sus amores en una temporada para el olvido.

Y es que a falta de tres jornadas para que termine el Brasileirao, el Peixe está en puestos de descenso y todo parece indicar que no podrán contar con su capitán y referente por una nueva lesión.

Neymar se perdería el final del 2025 con un Santos al borde del descenso

De acuerdo con información compartida por Globo y ESPN, Neymar sufrió una lesión en los meniscos de la rodilla izquierda en el partido entre Santos y Mirassol el pasado 19 de noviembre.

Aunque el Santos aún no da a conocer de forma oficial la gravedad de la lesión de Neymar, fue en la misma rodilla que se operó en el 2023, por lo que es muy probable que no vuelva a jugar en lo que queda del año.

O lance em que Neymar sentiu novamente o joelho operado. pic.twitter.com/u8dKrXPMTf — Comando Santista (@ComandoSantista) November 22, 2025

Además, debido al posible descenso del equipo a la división de plata del balompié brasileño, la afición teme que su leyenda no vuelva a jugar con el club, pues no se sabe si seguirá de cara al próximo año.

Esto es lo que necesita el Santos de Neymar para salvarse del descenso en Brasil

Actualmente el Santos se encuentra en el lugar 17 de la tabla general en el Brasileirao con 38 puntos, solamente uno por detrás del Vitoria que se encuentra fuera de la zona de peligro. Sport, Juventude y Fortaleza son los otros clubes que desdenderían.

La buena noticia para el Santos es que tres de los dos partidos que le quedan por disputar en la temporada son precisamente contra Sport y Juventude, la mala es que muy probablemente tengan que encarar dichos compromisos sin Neymar.

Además, Vitoria se enfrentará a Mirassol, Bragantino y Sao Paulo, rivales mucho más complicados que los que a los que tendrá que medirse el Peixe, por lo que aún hay esperanza de salir de zona de descenso.