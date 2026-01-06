El Santos de Brasil continúa realizando su pretemporada y empieza a enfocarse de cara a un nuevo año, pero mientras eso sucede, Neymar se volvió viral luego de que presumiera su millonaria colección de vehículos de lujo.

Neymar publicó en sus redes sociales una serie de imágenes de su excéntrica colección de autos, por lo que desató una ola de comentarios entre sus seguidores.

Uno de los vehículos de lujo que más llamó la atención fue la réplica de un Batimóvil, una pieza única que el astro brasileño mandó a construir hace un largo tiempo a un reconocido diseñador, inspirada en el icónico auto que utiliza el personaje de “Batman”.

Neymar presume su millonaria y excéntrica colección de vehículos de lujo

Neymar no solo presumió la réplica del Batimóvil, pues también lo acompañaron otros “juguetes” de alto vuelo como un helicóptero Airbus H145 y su avión privado Dassault Falcon 900LX.

“Los sueños pueden hacerse realidad”, escribió Neymar junto a las imágenes, que también lo muestran disfrutando de las vistas aéreas y posando cerca de las naves.

Las fotografías compartidas por el jugador llegaron en un momento especial, ya que días atrás terminó el suspenso sobre el futuro del crack brasileño, pues superó las lesiones que siempre lo habían afectado y renovó su contrato con Santos de Brasil hasta el 31 de diciembre de 2026.

Se trata del tercer acuerdo del crack brasileño desde su regreso al club y el más extenso hasta ahora, una señal clara que de que el jugador quiere regresar a su mejor momento.

Refuerzo de Santos de Brasil quiere ayudar a Neymar a llegar al Mundial 2026

El nuevo refuerzo de Santos de Brasil, Gabriel Barbosa “Gabigol”, afirmó que está decidido a ayudar a Neymar para que vuelva a la selección brasileña y pueda disputar el Mundial 2026.

“Neymar es mi ídolo y un amigo; jugué con él en la selección y siempre fuimos muy felices dentro y fuera del campo. Queremos ayudar a Neymar porque le necesitamos en la Copa del Mundo“, dijo el nuevo refuerzo de Santos durante su presentación.