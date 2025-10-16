La segunda etapa de Neymar en Santos de Brasil está por llegar a su fin y parece que el vínculo entre ambas partes no se va a extender, por lo que en Europa han surgido versiones que apuntan a que el futbolista brasileño podría regresar al viejo continente, puntualmente a Italia, en donde dos equipos históricos de la Serie A se habrían interesado en contar con sus servicios.

Y es que a meses del Mundial 2026, Neymar buscaría el mayor nivel de competencia posible dado que quiere ser considerado por Carlo Ancelotti para la convocatoria de la Selección de Brasil. En estos momentos, Santos no atraviesa por su mejor momento, se encuentra metido en problemas de descenso, por lo que Ney optaría por buscar un nuevo reto como el que podría representar ir a alguno de los dos históricos de Italia que lo pretenderían.

Reportes desde Europa han asegurado que tanto Inter de Milan como Napoli serían equipos a donde Neymar podría ir una vez terminado su contrato con Santos de Brasil. Un factor que incidiría directamente en esto es que su representante, Pini Zahavi, quien actualmente tiene una gran relación con las dos escuadras mencionadas, por lo que no repararía en ofrecerlo.

¿Cuándo termina el contrato de Neymar con Santos de Brasil?

El contrato de Neymar con Santos de Brasil termina en un par de meses toda vez que su última renovación con el equipo brasileño fue hasta diciembre del presente año, por lo que en caso de no renovar, se convertiría en agente libre, lo que lo volvería más atractivo para cualquier club que quiera ficharlo toda vez que solamente tendrían que arreglar con él su salario.

Apenas en verano, el contrato de Neymar con Santos de Brasil se terminó, pero en ese entonces, acordaron extender el vínculo por seis meses más, los cuales ya están por vencer y hoy en día, no hay intención por parte del futbolista de quedarse más tiempo en el Peixe, escuadra que lo vio nacer como futbolista y la cual podría tener su segundo descenso en apenas un par de años.

“Neymar teme el descenso del Santos y se niega a renovar anticipadamente su contrato. Neymar y su padre no quieren empezar 2026 con un equipo de segunda división. Si el club vuelve a descender, la estrategia de cara al Mundial de 2026 cambiará. Y es seguro que se cerrará un acuerdo con otro equipo, quizás incluso en Brasil”, publicó el medio R7 esportes recientemente en Brasil.

Las lesiones no dejan a Neymar

En medio de todo esto, hay que resaltar que hay un mal que ha perseguido a Neymar desde hace algunos años y que sigue sin superar en esta segunda etapa con Santos: las lesiones. Y es que apenas se jugó el partido entre el Peixe y Corinthians en Vila Belmiro el cual ganaron los locales por 3-1 sin su estrella presente.

La razón tiene que ver con que Neymar sigue recuperándose de una más de sus lesiones, esta vez en el recto femoral del muslo derecho. Ya son varias semanas las que ha estado fuera de actividad, por lo que no ha podido tener un aporte relevante para la causa de su equipo.

De tal forma, las siguientes semanas serán claves para el futuro de Neymar, que quiere hacer todo por llegar a un Mundial más con una Selección de Brasil que ha generado numerosas dudas por su rendimiento colectivo y se encuentra habida de referentes.