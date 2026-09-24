Dalia Nailea Vidrio Sahagún es una futbolista mexicana que actualmente milita en el Atlante Femenil, equipo al que se incorporó para el Apertura 2026. La mediocampista volvió a la Liga MX Femenil después de que su último torneo con Pachuca fuera el Clausura 2025.

La noticia más reciente relacionada con Nailea Vidrio ocurrió tras el partido entre Atlante y Querétaro de la Jornada 8 del Apertura 2026, cuando su entonces entrenador, Nicolás Morales, habló en conferencia de prensa sobre su desempeño y explicó que la había ingresado para ayudar a cerrar el partido.

¿Quién es Nailea Vidrio?

Dalia Nailea Vidrio Sahagún es una futbolista mexicana que se desempeña como mediocampista. Nació en Guadalajara, Jalisco, y comenzó su carrera profesional con Pachuca, club con el que debutó en la Liga MX Femenil el 11 de agosto de 2017 frente a Tijuana.

Su debut ocurrió cuando tenía 14 años, por lo que formó parte de la primera generación de futbolistas que comenzaron su carrera profesional desde los primeros torneos de la Liga MX Femenil. Posteriormente pasó por León y Cruz Azul, antes de regresar a Pachuca en 2023.

Con Pachuca formó parte del plantel que conquistó el Clausura 2025, aunque tuvo una participación limitada durante ese torneo. Después permaneció aproximadamente un año alejada de la competencia hasta concretar su regreso con Atlante para el Apertura 2026.

Nailea Vidrio también es hija del exfutbolista mexicano Manuel Vidrio, quien tuvo una trayectoria en clubes como Chivas y Pachuca y fue seleccionado nacional.

¿Qué edad tiene Nailea Vidrio?

Nailea Vidrio tiene 23 años. Su nombre completo es Dalia Nailea Vidrio Sahagún y nació el 10 de marzo de 2003 en Guadalajara, Jalisco.

¿Nailea Vidrio tiene pareja?

Nailea Vidrio mantuvo anteriormente una relación con el futbolista Israel Reyes, entonces jugador del América y de la Selección Mexicana. En julio de 2023, la propia futbolista confirmó mediante una dinámica en Instagram que ya no tenía una relación sentimental y que se encontraba soltera.

Hasta septiembre de 2026 no existe información pública y verificable sobre una pareja actual de Nailea Vidrio, por lo que no es posible confirmar que mantenga una relación sentimental actualmente.

¿Qué signo zodiacal es Nailea Vidrio?

Nailea Vidrio es Piscis, debido a que nació el 10 de marzo. En la astrología occidental, Piscis pertenece al elemento Agua y suele asociarse con características como sensibilidad, intuición, empatía y creatividad.

¿Nailea Vidrio tiene hijos?

No existe información pública y verificable que confirme que Nailea Vidrio tenga hijos.

¿Qué estudió Nailea Vidrio?

Su trayectoria pública se ha desarrollado principalmente en el futbol profesional desde su adolescencia.

¿En qué ha trabajado Nailea Vidrio?

Nailea Vidrio es conocida principalmente por su trayectoria como futbolista en la Liga MX Femenil, competencia en la que debutó siendo adolescente y en la que ha defendido las camisetas de Pachuca, León, Cruz Azul y Atlante. También ha mantenido una importante presencia en redes sociales y actividades relacionadas con la creación de contenido.