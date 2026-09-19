Silvana Flores Dorrell es una futbolista mexicana-canadiense que juega como mediocampista. Su carrera comenzó en Inglaterra, donde se formó en las academias del Arsenal y Chelsea y posteriormente debutó como profesional.

La futbolista de 24 años se encuentra cerca de regresar al futbol europeo después de su paso por la Liga MX Femenil. El 18 de septiembre de 2026 se reportó que Flores está por incorporarse al Como 1907, de la Serie A Femenina de Italia.

¿Quién es Silvana Flores?

Silvana Flores Dorrell es una futbolista mexicana-canadiense que se desempeña como mediocampista y que ha representado a México en categorías juveniles y con la Selección Mexicana mayor.

Es hija del exfutbolista Rubén Flores y hermana de los también futbolistas Marcelo Flores y Tatiana Flores. Su formación futbolística se desarrolló en Inglaterra, donde pasó por las academias del Arsenal y Chelsea antes de comenzar su carrera profesional con el Reading.

Con México, Flores disputó el Mundial Femenino Sub-17 de Uruguay 2018, torneo en el que el Tricolor terminó como subcampeón. También participó en los Campeonatos Femeninos Sub-20 de la Concacaf de 2020 y 2022, en los que México consiguió el segundo lugar. En febrero de 2021 debutó con la Selección Mexicana mayor.

¿Qué edad tiene Silvana Flores?

Silvana Flores tiene 24 años, nació el 18 de abril de 2002 en Georgetown, Ontario, Canadá.

¿Silvana Flores tiene pareja?

No se ha localizado información pública y verificable sobre una pareja actual de Silvana Flores. La futbolista mantiene su vida sentimental fuera de la cobertura pública.

¿Qué signo zodiacal es Silvana Flores?

Silvana Flores es Aries, debido a que nació el 18 de abril. En la astrología occidental, Aries corresponde al elemento fuego.

¿Silvana Flores tiene hijos?

No se encontró información pública y confiable que confirme que Silvana Flores tenga hijos. La información disponible sobre la futbolista se concentra principalmente en su trayectoria deportiva y su participación con la Selección Mexicana.

¿Qué estudió Silvana Flores?

Su formación está principalmente relacionada con el futbol. Desde joven pasó por diferentes academias en Inglaterra, entre ellas las del Arsenal y Chelsea, antes de dar el salto al futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Silvana Flores?

La trayectoria profesional de Silvana Flores se ha desarrollado principalmente en el futbol de Inglaterra y México, además de sus participaciones con las selecciones nacionales juveniles y mayor.