Samuel García celebró el regreso de la Selección Mexicana al Estadio Monterrey, donde se tiene previsto que el 17 de noviembre de 2026 se jueguen los Cuartos de Final de la Concacaf.

“Madre Santa, Jesús del Huerto, viene la selección a Nuevo León. El 17 de noviembre vamos a tener un Cuartos de Final de la Concacaf”. Samuel García, gobernador de Nuevo León

El gobernador resaltó que el estado lleva ocho años esperando y que, gracias a diversas gestiones, finalmente Alex Schutt, representante de la FIFA, confirmó la llegada del TRI a Nuevo León.

La noticia resulta relevante porque la última ocasión en que la Selección Mexicana jugó en Monterrey fue el 11 de octubre de 2018. Aunque aún no se define rival, se trata del debut de Rafa Márquez al frente del TRI.

Samuel García celebra regreso de la Selección Mexicana al Estadio Monterrey (Captura de pantalla)

¿Contra quién se enfrentará México en los Cuartos de Final de la Concacaf en Nuevo León?

Aunque se tiene previsto que México juegue en Nuevo León en los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League, el rival todavía está por definirse y se conocerá después de la fase de grupos de octubre.

Antes de sus compromisos oficiales en Concacaf, el TRI disputará cuatro amistosos entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre, contra:

Colombia

Perú

Estados Unidos

Chile

Cuatro partidos en 11 días comenzarán a revelar qué cambiará Rafa Márquez en el nuevo ciclo del Tricolor. (Adrian Macias / MEXSPORT)

Selección Mexicana de Rafa Márquez disputará la Nations League de la Concacaf

La Selección Mexicana, bajo el mando de Rafael Márquez, disputará su primer partido oficial de la nueva era en la Nations League de la Concacaf.

El Tricolor enfrentará los Cuartos de Final el próximo 17 de noviembre en Monterrey, marcando su regreso después del Mundial 2026.

“El encuentro marcará el regreso de la selección a Nuevo León después de ocho años, buscando fortalecer la conexión que el equipo logró con la afición de todo México durante el pasado Mundial”. Selección Mexicana de Futbol

Es de recordar que la Selección Mexicana aseguró de forma directa su pase en esta edición al posicionarse entre las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A.



