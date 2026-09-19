Estefanía Fuentes del Razo es una futbolista mexicana que se desempeñó principalmente como defensa y que desarrolló parte de su carrera profesional en Europa.

Su trayectoria incluye equipos de México, Italia, Dinamarca y Portugal. Uno de los momentos más relevantes de su carrera ocurrió en 2020, cuando llegó al Sassuolo de Italia después de su paso por América, convirtiéndose en una de las futbolistas mexicanas que dieron el salto desde la Liga MX Femenil al futbol europeo.

¿Quién es Estefanía Fuentes del Razo?

Estefanía Fuentes del Razo es una exfutbolista mexicana que comenzó su formación deportiva en México y posteriormente continuó sus estudios y carrera futbolística en Estados Unidos.

Durante su etapa universitaria jugó para la University of South Florida, donde fue registrada como defensa. Además, formó parte de las selecciones mexicanas Sub-20 y mayor.

A nivel de clubes, pasó por América, Sassuolo, Pachuca, AaB de Dinamarca y Länk FC Vilaverdense de Portugal. Con América conquistó el Apertura 2018 de la Liga MX Femenil.

¿Qué edad tiene Estefanía Fuentes del Razo?

Estefanía Fuentes tiene 32 años, nació el 2 de agosto de 1994 en Puebla, México.

¿Estefanía Fuentes tiene pareja?

No se ha localizado información pública reciente y verificable que permita confirmar quién es actualmente la pareja de Estefanía Fuentes del Razo.

¿Qué signo zodiacal es Estefanía Fuentes?

Estefanía Fuentes es Leo, debido a que nació el 2 de agosto. De acuerdo con la astrología occidental, Leo pertenece al elemento fuego.

¿Estefanía Fuentes tiene hijos?

No se encontró información pública y confiable que confirme que Estefanía Fuentes tenga hijos.

Las fuentes deportivas y académicas disponibles se concentran principalmente en su formación, su carrera futbolística y su paso por diferentes clubes.

¿Qué estudió Estefanía Fuentes?

Estefanía Fuentes desarrolló buena parte de su formación académica en Estados Unidos, mientras continuaba con su carrera deportiva.

Antes de ingresar a la universidad estudió en el Tecnológico de Monterrey, su área académica estaba relacionada con comunicación.

¿En qué ha trabajado Estefanía Fuentes?

La principal actividad profesional de Estefanía Fuentes del Razo ha sido el futbol. Además de su trayectoria como jugadora, durante su etapa universitaria en Estados Unidos participó en actividades vinculadas con la formación y los campamentos deportivos.