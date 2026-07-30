Nailea Vidrio volverá a las canchas de la Liga MX Femenil luego de anunciar oficialmente su regreso al futbol profesional y convertirse en nueva jugadora del Atlante Femenil de cara al torneo Apertura 2026, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Y es que luego de permanecer varios meses alejada de la actividad, la futbolista confirmó que defenderá los colores del conjunto azulgrana, uno de los equipos que debutará en la máxima categoría del futbol femenil mexicano.

Nailea Vidrio ya conoce lo que es jugar en la Liga MX Femenil

La incorporación de Nailea Vidrio representa uno de los movimientos más destacados del mercado, ya que aportará experiencia a un plantel que buscará competir desde su primera campaña.

Nailea Vidrio cuenta con un amplio recorrido en la Liga MX Femenil, donde ha vestido las camisetas de Pachuca, León y Cruz Azul.

Nailea Vidrio regresa a la Liga MX Femenil como refuerzo del Atlante. (captura)

Además de su desempeño dentro del terreno de juego, Nailea Vidrio también se ha convertido en una de las futbolistas con mayor presencia en redes sociales, lo que ha incrementado el impacto de su regreso al futbol profesional entre los aficionados.

Nailea Vidrio se mostró feliz por regresar a la Liga MX

Nailea Vidrio compartió su entusiasmo por esta nueva oportunidad mediante un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Muy feliz por regresar a hacer lo que más amo. Gracias Atlante. Vamos a romperla”, escribió la mediocampista tras hacerse oficial su fichaje.

Con este movimiento, Atlante apuesta por una futbolista con experiencia en la liga y conocimiento del futbol mexicano para liderar su nuevo proyecto.