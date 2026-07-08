En el marco del Mundial 2026, el nombre del actual presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA), Hany Abo Rida, suena con fuerza.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este miembro influyente del Consejo de la FIFA.

¿Quién es Hany Abo Rida, Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol?

Hany Hassan Abou Rida es el presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) desde 2024. Actualmente se encuentra en su segundo mandato tras haber ocupado el cargo entre 2016 y 2019.

Su nombre tomó fuerza durante el Mundial 2026, al confirmarse que presentó una queja oficial contra el árbitro francés François Letexier y sus asistentes tras la derrota de Egipto contra Argentina en los octavos de final.

Hany Abo Rida. Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol (Football Access)

¿Qué edad tiene Hany Abo Rida, Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol?

Hany Abo Rida nació en Port Said, Egipto, el 14 de agosto de 1953 por lo que actualmente tiene 72 años de edad.

¿Quién es la esposa de Hany Abo Rida, Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol?

Se desconoce esta información sobre Hany Abo Rida, quien ha procurado mantener en bajo perfil su vida privada.

¿Qué signo zodiacal es Hany Abo Rida, Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol?

A Hany Abo Rida lo rige el signo zodiacal de leo.

Hany Abo Rida. Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol (Hany Abo Rida / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Hany Abo Rida, Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol?

No hay información pública sobre la descendencia de Hany Abo Rida, quien en algunas entrevistas ha declarado que su familia y sus nietos son su mayor logro.

¿Qué estudió Hany Abo Rida, Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol?

Hany Abo Rida tiene un título en Ingeniería.

Hany Abo Rida. Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol (Hany Abo Rida / Instagram)

¿En qué ha trabajado Hany Abo Rida, Presidente de Asociación Egipcia de Fútbol?

Hany Abo Rida se inició como futbolista a temprana edad, ingresó al Club Elmasry; sin embargo, se vio obligado a dejar el deporte por una grave lesión.

Tras realizar su servicio militar en 1975, comenzó a construir sus redes de contactos en el ámbito deportivo, posteriormente se dedicó a la administración del fútbol.

De 1989 a 2019 fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Egipcia de Fútbol.

Fungió como Vicepresidente del Comité Organizador Local – Campeonato Mundial Sub-17 de la FIFA 1997.

Se desempeñó como Presidente del Comité Organizador Local – Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2009

Fue Presidente del Comité Organizador Local – CAN 2006

Presidió la CAF – Campeonato Sub-23 de la CAF 2011

De 2016 a 2019, y desde 2024, funge como Presidente de la Asociación Egipcia de Fútbol.

Desde mayo de 2017 es miembro del Consejo de la FIFA.